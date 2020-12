Lega: segreteria al via con restrizioni per Natale

Le limitazioni per Natale a causa del Covid-19 hanno caratterizzato l'inizio della segreteria della Lega, indetta per oggi da Matteo Salvini.Secondo i dirigenti del partito, i provvedimenti del governo "così non vanno bene"."Bloccare la gente a Natale non va bene, bisognerebbe trovare una via di mediazione", avrebbe affermato il capogruppo dei deputati Riccardo Molinari, tra le prime persone a intervenire."Bisogna trovare il modo - avrebbe proseguito Molinari - per permettere alle persone di andare a trovare i parenti".Dopo Molinari, sono intervenuti i governatori del Carroccio, iniziando dal veneto Luca Zaia.