Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:30
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Napoli Guitar Experience: tre giorni di musica, arte e tradizione
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Napoli Guitar Experience: tre giorni di musica, arte e tradizione

L’iniziativa, che si terrà dal 4 al 6 ottobre 2025, rientra nella programmazione di Napoli Città della Musica e di Napoli 2500 e intende celebrare la chitarra come patrimonio musicale e culturale nato nel capoluogo campano.

(Prima Pagina News)
Giovedì 02 Ottobre 2025
Napoli - 02 ott 2025 (Prima Pagina News)

L’iniziativa, che si terrà dal 4 al 6 ottobre 2025, rientra nella programmazione di Napoli Città della Musica e di Napoli 2500 e intende celebrare la chitarra come patrimonio musicale e culturale nato nel capoluogo campano.

È stato presentato al Caffè Gambrinus il progetto “Napoli Guitar Experience”, promosso dall’Associazione La Musica Ribelle ETS con il patrocinio del Comune di Napoli.

L’iniziativa, che si terrà dal 4 al 6 ottobre 2025, rientra nella programmazione di Napoli Città della Musica e di Napoli 2500 e intende celebrare la chitarra come patrimonio musicale e culturale nato a Napoli.

Il programma prevede concerti, laboratori, visite guidate e masterclass in tre siti simbolici del centro storico: la Chiesa di Santa Barbara dei Cannonieri, sede de La Musica Ribelle, dedicata a laboratori di liuteria e formazione per i giovani; la Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, riaperta al pubblico dopo oltre 25 anni, che accoglierà concerti e convegni; e la Chiesa di Sant’Anna di Palazzo, nei Quartieri Spagnoli, che per la prima volta ospiterà un evento dedicato a Ferdinando Carulli, battezzato proprio in quel luogo.

Tra i momenti più significativi, l’esposizione di una chitarra storica del maestro liutaio Vinaccia del 1801, realizzata a Rua Catalana, culla della liuteria napoletana.

 “La Rua Catalana da dove tutto ha avuto inizio, con il recupero della chiesa di Santa Barbara dei Cannonieri e della tradizione dei maestri liutai della nostra città, invece che luogo di degrado dovrebbe essere attraversata da migliaia di turisti al giorno. Abbiamo raccolto questa sfida dando vita ad un programma di altissimo rilievo culturale che vuole ricordare al mondo la nascita della chitarra a sei corde a Napoli proprio in questa zona della città”, ha dichiarato la consigliera comunale Alessandra Clemente.

“Orgogliosi di sostenere questo progetto, perché assolutamente coerente con il percorso di Napoli Città della Musica, che guarda al recupero delle nostre tradizioni e dei territori legati alla musica. Un percorso che significa anche indotto, industria culturale e valorizzazione dell’artigianato musicale. Napoli Guitar Experience è la dimostrazione di come spettacolo, artigianato e patrimonio possano intrecciarsi restituendo nuova vita ai luoghi della città”, ha aggiunto Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco Manfredi per l’audiovisivo e l’industria musicale.

Per Emilio De Matteo, presidente di La Musica Ribelle e ideatore dell’iniziativa, l’evento rappresenta un’occasione speciale per la città, unendo musica, arte e architettura in un percorso che vuole valorizzare il patrimonio straordinario di Napoli e renderlo accessibile ai cittadini e ai visitatori.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Napoli
Napoli Guitar Experience
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.