Musica, Taylor Swift: ecco il video del singolo “The Fate of Ophelia”

Pochi giorni dopo l'uscita del suo nuovo album "The Life of a Showgirl", che è già da record, Taylor Swift pubblica il video ufficiale del singolo “The Fate of Ophelia”, attualmente in rotazione radiofonica.

Il videoclip, che fa parte del film “The Official Release Party of a Showgirl”, ha debuttato al cinema in anteprima mondiale dal 3 al 5 ottobre, con milioni di dollari di incassi nei botteghini di tutto il mondo.

A poche ore dalla sua pubblicazione su YouTube, il video ha già totalizzato più di 7 milioni di visualizzazioni e permette di dare un'occhiata dietro le quinte della scintillante vita di una superstar del calibro della Swfit, approfondito e ampliato con il film “The Official Release Party of a Showgirl”, in cui la cantante invita i suoi fan dietro al sipario per raccontare il nuovo album traccia per traccia.

In contemporanea con il videoclip ufficiale, sono stati diffusi anche i lyric video di tutti i brani che compongono l'album “The Life of a Showgirl”.

“Scrivere, fare le prove, dirigere e girare il video musicale per ‘The Fate of Ophelia’ è stata un’emozione immensa, perché mi ha permesso di riunirmi con la mia famiglia dell’Eras Tour!! Volevo che ogni scena sembrasse una performance live e che ricordasse a tutti noi come ci siamo sentiti nell’essere a quelle esibizioni insieme, facendo valere ogni momento. È un viaggio attraverso il mondo caotico dello show business”, commenta Taylor Swift.