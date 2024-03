Libri: presentato “In fragranza di segreto” il nuovo libro di Anna Rita Cammerata

E’ stato presentato ieri nello storico Vicus Caprarius di Roma “In fragranza di segreto” (Compagnia Nuove Indye, pp. 114, euro 16), sesto libro di Anna Rita Cammerata, autrice Rai, che da circa 40 anni si occupa di cultura, spaziando dal cinema al teatro, dalla musica alla televisione, sempre attenta ai temi sociali e alla “sua Roma”.La presentazione è stata affidata all’editore Paolo Dossena, al produttore Angelo Bassi, all’autrice e sceneggiatrice Gida Salvino, e all’attore e regista Massimo Wertmuller, che ha curato la prefazione.“In fragranza di segreto” è un giallo fantasy che racconta dieci casi di 'cronaca nera' ambientati intorno alla “Santa Panetteria”, un antico forno nel centro storico di Roma. Il personaggio chiave, attorno al quale ruotano tutte le vicende della storia, è il Sor Menico, un brillante e arzillo signore romano di ottantadue anni che, grazie al suo acume e alla sua purezza d’animo, riesce ad essere d’aiuto a quell’umanità che di valori è orfana. Ha ereditato un ingrediente segreto di cui solo lui ha la ricetta: “chiunque assaggia quell'impasto, non riesce più a mentire".Spiega la Cammerata: "in questa epoca storica c'è bisogno di onestà e di verità perché è l'unica cosa che rende liberi". “Io i miei libri li chiamo 'scritti' – sottolinea - chi legge, trova il refuso, trova imperfezioni, trova quello che ho scritto così come mi è venuto, io nemmeno lo rileggo perché mi esce fuori così come è e così lo consegno al lettore". “Generalmente va di moda la trasposizione cinematografica da un libro. Io ho fatto il contrario – aggiunge - ho scritto una fiction, nasce come un'idea cinematografica, che diventa libro".Ci sarà una serie tv? "Sì - rivela - questa fiction si farà, e il suo protagonista ha già un volto, è Massimo Wertmuller, che trovo perfetto e che ha scritto anche la prefazione. Insomma, è tutto pronto, dobbiamo solo girarla".Presente all’evento un nutrito parterre di amici, Silvano Michetti e Tiziano Leonardi dei Cugini di Campagna, il performer Agostino Penna, l’attore Pier Maria Cecchini, Franco Mariotti, il cuoco dei Vip Alessandro Circiello, il regista Antonio Centomani, il Presidente della Fondazione Italia Sostenibile e Vicesegretario DC Sergio Marini.