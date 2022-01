Liliana Resinovich: dietro la scomparsa potrebbe esserci la gelosia

Potrebbe esserci la gelosia dietro la scomparsa di Liliana Visintin, l'ex dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia sparita il 14 dicembre scorso a Trieste.La donna era uscita di casa senza fare più ritorno. Una persona, alcuni giorni fa, avrebbe riferito di aver visto la 63enne all'uscita dalla sua abitazione nel quartiere di San Giovanni, dove abita con il marito, Sebastiano Visintin, un ex fotografo.In seguito all'avvio delle ricerche, la Squadra Mobile ha trovato nell'abitazione della donna la borsa, i due telefoni cellulari e il portafogli. Le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino hanno controllato la zona verde dietro la casa il 24 e 29 dicembre, ma le ricerche non hanno portato ad alcun risultato.Gli investigatori avrebbero, al momento, due segnalazioni, e il marito della donna ha deciso di parlare per confutare i sospetti che qualcuno vuole insinuare: "Quel giorno io sono uscito da casa alle 8 meno un quarto e poi sono andato a fare delle consegne e i telefonini hanno registrato tutto", ha detto, parlando fuori della sua abitazione, replicando in maniera indiretta a un 82enne che frequentava la Resinovich da qualche mese, e che aspettava di incontrarla la mattina della scomparsa.Visintin ha negato l'esistenza di problemi con la moglie: "Con che coraggio con quali prove questo signore afferma una cosa del genere? Io e mia moglie vi posso assicurare non abbiamo mai litigato, mai. Che la Polizia, la magistratura e chi si occupa di questa vicenda, guardi le telefonate. Io voglio sapere cosa si sono detti mia moglie e questo signore con cui lei da quattro mesi si frequenta".Sembra, inoltre, che la Resinovich avesse a sua disposizione anche un conto corrente da oltre 50mila euro.Circa il rapporto tra la donna e il marito, però, l'82enne ha un'opinione totalmente differente: "No, non era quel rapporto idilliaco che lui descrive. Lei si lamentava di lui. Non mi ha mai parlato di maltrattamenti, ma di sudditanza, forse era succube. Credo fosse al limite della sopportazione e sull'orlo di lasciarlo", ha detto l'uomo al "Piccolo".