Limone Piemonte (Cn): crolla muro in un cantiere, morto un operaio

Ennesimo incidente sul lavoro: è accaduto questa mattina verso le 12 a Limone Piemonte, celebre località turistica della valle Vermenagna, nel Cuneese, dove un operaio rumeno di 54 anni, residente a Torino, è morto dopo essere stato travolto dal crollo di un muro in un cantiere.

L'uomo stava lavorando alla costruzione di una baita nell'area degli impianti sciistici della Riserva Bianca, vicino al punto di arrivo della telecabina Severino Bottero, quando il muro è crollato, travolgendolo.

I soccorsi dei suoi colleghi e dei sanitari del 118, sopraggiunti sul posto, si sono rivelati inutili. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal, per effettuare i rilevamenti del caso.