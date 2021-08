Maltempo: allerta gialla per 5 Regioni

Previsto per le prossime ore un peggioramento sul Nordest e sul Centro Italia.

E' allerta gialla per maltempo in Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Veneto: è previsto, infatti, l'arrivo di una condizione metereologica instabile dall'Europa Centrale, che determinerà un peggioramento delle condizioni meteo nel corso delle prossime ore sulle Regioni del Nordest e del Centro Italia.Previsti temporali e un abbassamento delle temperature, in particolare per quanto riguarda i valori massimi, oltre a intensi rovesci, grandinate locali, lampi e forti raffiche di vento.