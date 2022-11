Manovra, Cangemi (Lega): 'Grazie all'impegno di Salvini per stanziamento risorse per Metro C Roma'

"Un grazie all'impegno profuso dal ministro Matteo Salvini che ha assicurato nuove risorse per due miliardi di euro fino al 2032 per portare a compimento la Metro C, opera infrastrutturale fondamentale per Roma, e uno dei cantieri aperti da decenni nella città, tra ritardi e inefficienze.Oggi, grazie alla Lega e al governo di centrodestra, sarà possibile avere un cronoprogramma procedurale e finanziario adeguato, con cui finalmente dotare la città di una metropolitana moderna, funzionale e soprattutto aperta e fruibile a tutti".Così, in una nota, Giuseppe Emanuele Cangemi, consigliere della Lega e Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio.