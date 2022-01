Marco Palma (Fdi Rm XI): Lazio verso la zona gialla. Caos vaccinazioni e tamponi.

“Mentre da domani il Lazio torna zona gialla, la città sta vivendo giornate di caos per quanto riguarda in particolare la vicenda dei tamponi ed oggi a maggior ragione con l’urgenza che c’è sia per i tamponi che per la corsa alle vaccinazioni, non capisco la scelta di aver voluto chiudere l’hub di Via Gerolamo Cardano al quartiere Marconi”.“Ho già inviato una nota ufficiale alla AslRm3 per chiedere conto di questa scelta. In commissione politiche sociali mi hanno risposto verbalmente che sarebbe stata una scelta della Asl lasciare i locali “. “Aver sottratto Marconi di un punto così strategico è stato affrettato e ne chiedo il ripristino.“Cardano in 244 giorni aveva operato 250/300 vaccinazioni al giorno, fino ad arrivare a circa 70000. Forse troppo efficiente “. “A mio parere, una iniziativa poco felice che palesa la difficoltà gestionale anche di questa fase”. Così in un nota il consigliere marco palma, vice pres del consiglio RM XI.