Marina Corazziari, ospite alla Madmood di Marianna Miceli, presenta le sue creazioni gioiello alla Milano Fashion Week

Applausi a non finire per le creazioni gioiello di Marina Corazziari alla Milano Fashion Week. La designer è stata ospite alla Madmood di Marianna Miceli nei prestigiosi saloni dei chiostri di San Barnaba a Milano.

Protagonisti delle sue straordinarie creazioni di oreficeria, incastonati in lastre d’oro o d’argento, sono smeraldi, rubini grezzi, schegge di brillanti, giade, ametiste, perle barocche e madreperle oltre a turchesi, acque marine, rami di corallo che si trasformano in pettorali dove retaggi del passato, Barocco e Liberty sapientemente mixato, danno vita a "sogni" in passerella capaci di incantare il pubblico e proiettarlo in un "eden" paradisiaco.

"Omage a Paris", è il tema della collezione che la designer ha presentato a Milano ed è ispirata alla Ville Lumiere con i cigni della senna, i collarini con i cavalli che tanto amava Maria Antonietta, le farfalle dei giardini della corte di Versailles, le medaglie raffiguranti la Tour Eiffel ed il Louvre.

Alla presenza di ospiti prestigiosi e capi di industria, le sue splendide modelle vestite di nero, vere e proprie "danzeuse" sulle note della Boheme di Aznavour e La Vie en Rose, hanno sfoggiato intere parure impreziosite da pietre preziose e "objet trouve'"che caratterizzano lo stile unico degli esclusivi gioielli creati dalla designer e rinomati in tutto il mondo.

Il suo concept è creare gioielli scultura, pezzi unici da collezione. Si tratta di gioielli che nascono dalla fusione di uno stile eclettico mediterraneo abbinato a sfumature di Liberty, Barocco e design orientale.

Marina Corazziari è conosciuta a livello internazionale per le sue importanti collaborazioni con prestigiose Maison come Raffaella Curiel e Vittorio Camaiani. Le sue creazioni hanno preso parte anche alle seguenti mostre: "L'eleganza del cibo" e "h20", a cura di Stefano Dominella della Maison Gattinoni, e "60 anni di Made in Italy", a cura di Fiorella Toti Galgani, che hanno fatto il giro dei più importanti musei del mondo.