Marino, “Diciamolo in piazza”: proposte per futuro città

Evento organizzato dalla coalizione 'Evviva Marino'.

Si è svolta ieri a Marino la manifestazione “Diciamolo in piazza” organizzata dalla coalizione “Evviva Marino” per Stefano Cecchi sindaco. Tanti gli esponenti politici locali e nazionali presenti e grande è stata la partecipazione dei cittadini.All’evento hanno partecipato Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia, Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, Claudio Durigon, Coordinatore Lega Lazio, Alfredo Becchetti, coordinatore Lega Roma, Alessandro Battilocchio, coordinatore provinciale di Forza Italia. “Con Stefano Cecchi e tutta la coalizione vogliamo tornare a far sorridere Marino” - commenta Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega provincia di Roma Sud.“Ieri sono state condivise tante idee e proposte per il futuro di questa splendida città al fianco di Stefano Cecchi. Cultura, difesa, giustizia, tutti temi affrontanti di fronte ad una piazza piena di gente che ha voglia di voltare pagina. Ringrazio - conclude Bruognolo - tutti coloro che sono intervenuti nel corso dell’evento e che hanno messo Marino al centro dell’agenda politica nazionale”.