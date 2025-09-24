Matera: hanno una pistola clandestina e 3,5 kg di coca in auto, arrestati dalla Polizia

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile di Matera e della S.I.S.C.O. di Potenza ha tratto in arresto due uomini e una donna, di età compresa tra i 32 e 35 anni, tutti residenti nella provincia di Cosenza, ritenuti responsabili – in concorso – dei reati di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e detenzione e porto illegale di arma clandestina con relativo munizionamento.

L’operazione è scattata durante un servizio di osservazione e pedinamento, finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di droga, condotto dagli agenti lungo l’arteria autostradale A2, dove poi effettivamente sono stati fermati i due veicoli.

Gli uomini della Squadra Mobile e della S.I.S.C.O., insospettiti dalle due autovetture in transito, con l’ausilio del personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina (SA), hanno proceduto al loro controllo, identificando i tre soggetti che erano a bordo, successivamente arrestati.

Le perquisizioni personali e veicolari effettuate hanno portato al rinvenimento di un ingente quantitativo di cocaina pari a 3,5 chilogrammi oltre ad una pistola semiautomatica, con matricola abrasa, carica con 8 proiettili.

Si tratta del più grosso sequestro di cocaina effettuato in Basilicata: il quantitativo, immesso sul mercato, avrebbe fruttato ai malviventi un provento di oltre mezzo milione di euro.

Su disposizione dell’A.G. competente, all’esito del giudizio di convalida, i due uomini sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti in carcere, mentre per la donna sono scattati gli arresti domiciliari presso la propria abitazione.