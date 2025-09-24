Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 21:02
Matera: hanno una pistola clandestina e 3,5 kg di coca in auto, arrestati dalla Polizia
Matera: hanno una pistola clandestina e 3,5 kg di coca in auto, arrestati dalla Polizia

Immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato ai malviventi un provento di oltre mezzo milione di euro. 

(Prima Pagina News)
Mercoledì 24 Settembre 2025
Matera - 24 set 2025 (Prima Pagina News)

Immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato ai malviventi un provento di oltre mezzo milione di euro. 

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile di Matera e della S.I.S.C.O. di Potenza ha tratto in arresto due uomini e una donna, di età compresa tra i 32 e 35 anni, tutti residenti nella provincia di Cosenza, ritenuti responsabili – in concorso – dei reati di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e detenzione e porto illegale di arma clandestina con relativo munizionamento.

L’operazione è scattata durante un servizio di osservazione e pedinamento, finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di droga, condotto dagli agenti lungo l’arteria autostradale A2, dove poi effettivamente sono stati fermati i due veicoli.

Gli uomini della Squadra Mobile e della S.I.S.C.O., insospettiti dalle due autovetture in transito, con l’ausilio del personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina (SA), hanno proceduto al loro controllo, identificando i tre soggetti che erano a bordo, successivamente arrestati. 

Le perquisizioni personali e veicolari effettuate hanno portato al rinvenimento di un ingente quantitativo di cocaina pari a 3,5 chilogrammi oltre ad una pistola semiautomatica, con matricola abrasa, carica con 8 proiettili.

Si tratta del più grosso sequestro di cocaina effettuato in Basilicata: il quantitativo, immesso sul mercato, avrebbe fruttato ai malviventi un provento di oltre mezzo milione di euro. 

Su disposizione dell’A.G. competente, all’esito del giudizio di convalida, i due uomini sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti in carcere, mentre per la donna sono scattati gli arresti domiciliari presso la propria abitazione.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

