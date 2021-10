Mattarella: giovani accettino rischio, si mettano in gioco

"Dobbiamo puntare ad una crescita costante, tutto il Paese è in un momento di rilancio".

"C'è la necessità di sostenere un'economia che cresce, di aumentare i posti di lavoro e vi è un'azione indispensabile, quella della formazione delle coscienze, che spetta agli atenei".Lo ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, inaugurando l'anno accademico dell'Università di Foggia. E' necessario, ha proseguito Mattarella, che i giovani "si impegnino ad accettare il rischio, la voglia di mettersi in gioco".Bisogna "sostenere la crescita", ha ribadito, per cui c'è bisogno che "tutti si mettano in gioco. Dobbiamo puntare ad una crescita costante, tutto il Paese è in un momento di rilancio,di ripresa. Le Università sono un punto decisivo" per "formare le coscienze contro la criminalità".