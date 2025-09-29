Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 18:42
Meloni: "Il turismo italiano è uno straordinario generatore di ricchezza e benessere"

"Il Wttc Global Summit è un riconoscimento alla forza e al prestigio del settore turistico italiano, una presa d’atto dell’impegno del governo nel supportare una delle industrie più dinamiche del mondo e più preziose per l’Italia".

(Prima Pagina News)
Lunedì 29 Settembre 2025
Roma - 29 set 2025 (Prima Pagina News)

"Il Wttc Global Summit è un riconoscimento alla forza e al prestigio del settore turistico italiano, una presa d’atto dell’impegno del governo nel supportare una delle industrie più dinamiche del mondo e più preziose per l’Italia".

“Il turismo crea posti di lavoro, attrae investimenti, apre opportunità per milioni di persone, uno straordinario generatore di ricchezza e benessere; ma il suo valore va ben al di là del lato economico perché racconta ciò che sappiamo fare meglio, descrive e rilancia il nostro stile di vita, uno degli strumenti principe con cui il popolo italiano racconta la sua identità”.

E' quanto ha detto la premier, Giorgia Meloni, intervenendo stamani al Wttc Global Summit 2025, a Roma.

Questo Summit, ha aggiunto, è “un riconoscimento alla forza e al prestigio del settore turistico italiano, una presa d’atto dell’impegno del governo nel supportare una delle industrie più dinamiche del mondo e più preziose per l’Italia”.

“In passato non sempre il turismo è stato adeguatamente valorizzato, è il motivo per il quale abbiamo voluto che questo settore avesse piena dignità potendo contare su un Ministero autonomo con un proprio portafoglio”, ha proseguito la premier.

“Il turismo racconta ciò che sappiamo fare meglio, ci consente di promuovere i nostri valori, descrive e rilancia il nostro stile di vita, uno degli strumenti principe con cui il popolo italiano parla al mondo della sua identità, la fa conoscere e fa sì che sia così ammirata nel mondo”, ha precisato.

“Abbiamo scelto di investire sul turismo come uno dei principali driver del nostro sviluppo e della nostra affermazione. Quando il governo si è insediato – ha ricordato – il comparto affrontava la lenta ripresa post pandemica, il comparto chiedeva riforme attese da tempo ed è quello che abbiamo fatto, affrontando le sfide e le criticità da superare”.


Giorgia Meloni
Italia
PPN
Prima Pagina News
turismo
WTTC Global Summit
