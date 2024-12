Mercatini di Natale: al top Vienna e Merano, rispondono anche Milano, Roma e Napoli

In queste settimane è ormai iniziato il periodo magico in cui le piazze si vestono di luci scintillanti e decorazioni, capaci di trasformare ogni angolo in uno scenario da fiaba: il Natale.

I mercatini di Natale, con le loro bancarelle artigianali, i dolci tradizionali e le calde bevande fumanti, rappresentano un’esperienza culturale unica. Per questo motivo la piattaforma Preply ha realizzato un’indagine sui mercatini di Natale più popolari tra gli italiani, analizzando i volumi di ricerca online sia per quanto riguarda le mete italiane che estere.

Tre mercatini del Trentino nel podio, anche Milano e Roma in top 10

Tra le mete più amate in Italia dove visitare mercatini natalizi, troviamo, al primo posto Merano che si conferma come destinazione preferita grazie alle sue bancherelle artigianali nella Passeggiata Lungo Passirio e ai suoi spettacoli musicali.

Sul podio troviamo anche altre due città del Trentino, Bolzano e Trento, dove è possibile assaporare delizie locali come lo Strudel appena sfornato e il vin brulé fumante.

A seguire Napoli, celebre per il mercatino di San Gregorio Armeno, che con le sue statuine per il presepe mescola tradizione religiosa e un tocco di cultura pop e Torino, famosa per le “Luci d’Artista”, un evento che illumina la città con installazioni artistiche. La classifica continua con altre città italiane rinomate, ognuna pronta a regalare la sua speciale magia natalizia.

Napoli conquista la Basilicata. Bolzano spopola anche in Puglia e Sicilia

Analizzando la distribuzione delle ricerche tra le varie regioni, sono i mercatini di Trento a primeggiare. Questa ricerca infatti domina in ben 13 regioni, includendo aree geograficamente distanti come le Isole, Calabria, Puglia e Abruzzo.

Bolzano mantiene il primato in Trentino-Alto Adige e Veneto, mentre Napoli guida le preferenze nella ‘sua’ Campania. La vera sorpresa arriva dalla Basilicata, dove i mercatini partenopei hanno riscosso un successo maggiore rispetto alla stessa Campania.

Colmar e Cracovia superano Berlino e Londra

Nella classifica estera invece è Vienna a conquistare il primo posto con i suoi incantevoli mercatini, come il celebre Christkindlmarkt nella Rathausplatz. Seguono Praga, con il suo suggestivo mercatino nella Piazza della Città Vecchia, dove è possibile gustare prodotti tradizionali cechi come i Trdelník, dolci arrotolati alla cannella, e Budapest grazie ai suoi mercatini in Piazza Vörösmarty.

Ma non sono solo le grandi capitali a catturare il cuore degli italiani: piccole città come la francese Colmar e la polacca Cracovia superano a sorpresa metropoli come Berlino e Londra. Un’ulteriore menzione nella classifica va a Strasburgo, denominata la “capitale del Natale” con i suoi mercatini carichi di fascino e tradizione.