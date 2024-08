Meteo: addensamenti sul Triveneto, sereno al Centro e al Sud

Sereno o poco nuvoloso su gran parte del Nord, al Centro e al Sud, e qualche addensamento sul Triveneto. E' quanto prevede il Centro Meteo Italiano, per la giornata di domani.

Nello specifico, al Nord si prevede al mattino qualche addensamento sul Triveneto ma senza fenomeni di rilievo associati, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio locali fenomeni tra Veneto e Friuli, cieli soleggiati sulle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Centro si prevedono al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in formazione sui rilievi, tempo invariato altrove. In serata tempo che torna asciutto con cieli del tutto sereni.

A Roma sono previsti cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti di rilievo. Temperature comprese tra +23°C e +34°C.

Per il Lazio si prevedono cieli in prevalenza soleggiati nel corso delle ore diurne, qualche addensamento pomeridiano atteso sui rilievi. Stabile anche in serata e in nottata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole sono previsti al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali rovesci attesi tra Campania, Basilicata e Calabria, nessuna variazione sui restanti settori. In serata stabilità che torna prevalente su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in aumento da Nord a Sud.