Meteo: afa in arrivo, previsti fino a 40 gradi dalla prossima settimana

Il caldo torna a far capolino in Italia: secondo le previsioni del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, infatti, ci sarà un “sensibile aumento” delle temperature in tutta Italia.

Nello specifico, martedì 18 e mercoledì 19 giugno, la colonnina di mercurio si innalzerà a iniziare dalla Sardegna, dalla Sicilia e dalla Puglia, dove si registreranno punte comprese tra i 38 e i 40 gradi.