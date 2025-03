Meteo: arriva la fase più piovosa dell'inverno, tre perturbazioni in 4 giorni

Sta per arrivare la fase più piovosa di questo inverno, con tre perturbazioni previste nel giro di quattro giorni: di queste, la prima è prevista per quest'oggi, mentre le altre due dovrebbero verificarsi tra venerdì e sabato.

Per la giornata di oggi, sono previste abbondanti precipitazioni piovose sulla Liguria e dalla Toscana fino alla Calabria. Si prevedono anche temporali e grandinate, oltre a tanta neve sulle alpi oltre i 1.400 metri, venti forti di Libeccio e temperature in diminuzione.

Domani è previsto un lieve miglioramento, con schiarite specialmente al Nord, sul versante adriatico e all'estremo sud, mentre venerdì la seconda perturbazione porterà tanta neve sulle Alpi e tantissima pioggia al Centro-Nord, mentre al Sud ci saranno temperature estive, ben oltre i 30 gradi in Sicilia, e i venti saranno più intensi.

L'ultima perturbazione è prevista per la giornata di sabato, con maltempo forte al Nord e in Toscana: la linea delle piogge, quindi, salirà sempre più su rispetto ai giorni precedenti e il maltempo non colpirà il Sud e parte del Centro Italia.