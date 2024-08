Meteo: Ferragosto soleggiato a Roma, nuvole sul Nord-Est

Sarà un Ferragosto all'insegna di molto sole, specialmente a Roma, e poche nubi, quello che attende l'Italia, secondo quanto emerge dalle previsioni del Centro Meteo Italiano.

Nello specifico, al Nord si prevede al mattino nuvolosità medio-alta in transito sulle regioni di nord-ovest, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su Liguria, Piemonte e sull'Appennino settentrionale; sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite, salvo qualche velatura in transito.

Al Centro si prevede tempo stabile al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi con piogge sparse; nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo asciutto con nuvolosità alta in transito su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole è prevista stabilità prevalente al mattino con cieli sereni, salvo cieli coperti sulla Sardegna. Al pomeriggio attesi locali piovaschi in Appennino; precipitazioni sparse attese sulla Sardegna. In serata tempo del tutto asciutto con prevalenza di cieli sereni; ancora qualche residua pioggia attesa a nord della Sardegna.

Temperature minime e massime stabili o in aumento da nord a sud.

Per Roma si prevedono cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +23°C e +37°C.

Nel Lazio, infine, è previsto tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio su zone appenniniche e preappenniniche ove non si escludono locali acquazzoni o temporali. Ampie schiarite ovunque dalla serata.