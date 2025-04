Meteo: Liberazione all'insegna dell'instabilità al Nord, sole al Sud

Sarà un 25 aprile con un'Italia divisa, tra tempo instabile su Friuli, Veneto e Romagna con piogge sparse e neve sulle Alpi fino ai 1400-1600 metri, serenità su gran parte del Centro e sole al Sud. E' quanto prevede il Centro Meteo Italiano.

Nello specifico, al Nord si prevede al mattino tempo instabile tra Friuli, Veneto e Romagna con piogge sparse e neve sulle Alpi fino ai 1400-1600 metri, asciutto con sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge tra Triveneto e Lombardia, quota neve in rialzo a 2000 metri. In serata e in nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite, ancora delle nubi tra Veneto e Friuli.

Per quanto riguarda il Centro, al mattino si prevedono locali piogge sulle Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi sul versante adriatico, locali fenomeni anche su Umbria e zone interne di Lazio e Toscana. In serata e in nottata migliora con ampi spazi di sereno, ancora qualche nube sul versante adriatico con residui fenomeni in Appennino.

Sul Lazio sono previste condizioni di tempo asciutto al mattino con nuvolosità e schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di piogge e temporali sparsi soprattutto sulle zone interne, più asciutto sulle coste. Residue precipitazioni in serata poi graduale miglioramento.

A Roma è previsto tempo stabile al mattino con nubi sparse e schiarite mentre nel pomeriggio avremo un aumento dell'instabilità con possibilità di acquazzoni e temporali sui settori interni. Generale miglioramento dalla serata. Temperature comprese tra +11°C e +18°C.

Al Sud e sulle Isole, infine, si prevede al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio temporali in sviluppo tra Molise e Puglia settentrionale, ancora soleggiato altrove. Al pomeriggio precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari, ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori. Tra la serata e la notte locali piogge in arrivo lungo i settori adriatici, Basilicata e settori interni della Campania.

Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.