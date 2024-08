Meteo: piogge sparse da Nord a Sud, tempo stabile a Roma

Piogge sparse dal Nord al Sud dell'Italia, tempo stabile a Roma. E' quanto prevede il Centro Meteo Italiano per la giornata di domani.

Nello specifico, al Nord si prevedono al mattino piogge sparse tra Triveneto e Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennino con locali sconfinamenti, fin sulle coste al Nord-Est, soleggiato sugli altri settori. In serata residui fenomeni sulle Alpi orientali, ampie schiarite sul resto del Nord.

Per quanto riguarda il Centro Italia, invece, si prevedono al mattino piogge da isolate a sparse sulle regioni adriatiche, specie sulle Marche, variabile altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie in Appennino, ma con sconfinamenti verso le pianure e anche fin sulle coste sui settori adriatici. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni in Appennino.

Al Sud e sulle Isole si prevedono al mattino piogge e locali temporali sui settori tirrenici di Campania, Calabria e Sicilia e sulla Puglia meridionale, variabilità asciutta altrove e sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio temporali in formazione nelle zone interne ed in movimento verso le pianure. In serata tempo in generale miglioramento.

Temperature minime in generale calo; massime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in lieve calo al Sud e sulla Sicilia.

A Roma è previsto tempo stabile al mattino, con cieli parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio spiccata variabilità con possibili rovesci isolati. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite. Temperature comprese tra +19°C e +32°C.

Per quanto riguarda il Lazio, infine, si prevede tempo stabile al mattino con cieli parzialmente nuvolosi su tutta la regione. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sulle zone interne ove non si escludono locali acquazzoni o temporali. Ampie schiarite ovunque dalla serata.