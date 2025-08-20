Metti una sera a cena al Marchese di Poltu Quatu: cucina romana e sapori di mare nella gemma nascosta della Costa Smeralda

Il Marchese, primo Amaro Bar d’Europa con sedi a Roma e Milano, sbarca in Sardegna con un esclusivo Pop-up Restaurant a Poltu Quatu. Tra mixology d’autore e piatti che uniscono tradizione romana e pesce locale, l’estate 2025 ha il suo nuovo indirizzo gourmet con vista fiordo.