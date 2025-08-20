Metti una sera a cena al Marchese di Poltu Quatu: cucina romana e sapori di mare nella gemma nascosta della Costa Smeralda

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Il Marchese, primo Amaro Bar d’Europa con sedi a Roma e Milano, sbarca in Sardegna con un esclusivo Pop-up Restaurant a Poltu Quatu. Tra mixology d’autore e piatti che uniscono tradizione romana e pesce locale, l’estate 2025 ha il suo nuovo indirizzo gourmet con vista fiordo.
Il Marchese, primo Amaro Bar d’Europa con sedi a Roma e Milano, sbarca in Sardegna con un esclusivo Pop-up Restaurant a Poltu Quatu. Tra mixology d’autore e piatti che uniscono tradizione romana e pesce locale, l’estate 2025 ha il suo nuovo indirizzo gourmet con vista fiordo.
Un salotto del gusto, elegante e raffinato, immerso nella natura spettacolare della Costa Smeralda: nasce Il Marchese Poltu Quatu, il nuovo Pop-up Restaurant con Cocktail & Amaro Bar che ormai dal mese di giugno a fine estate 2025 accoglierà turisti e locals in una cornice unica.
Dopo il successo a Roma e Milano, Davide Solari e Lorenzo Renzi portano in Sardegna l’anima autentica de Il Marchese, il ristorante ispirato al celebre film con Alberto Sordi, arricchendola con una proposta gastronomica pensata ad hoc per il mare cristallino di Poltu Quatu, il “porto nascosto” della Gallura.
Le terrazze del nuovo locale si affacciano sul fiordo di granito rosa di Poltu Quatu, un luogo incantato che unisce la macchia mediterranea al blu dell’Arcipelago della Maddalena. Con 80 coperti e un design che richiama l’eleganza ottocentesca tipica del brand, Il Marchese Poltu Quatu promette serate indimenticabili tra cibo, drink e panorama mozzafiato.
A firmare il menù è lo chef Daniele Roppo, che propone un viaggio tra i grandi classici romani e nuove ricette di pesce pensate per l’estate sarda.
Tra i piatti immancabili troviamo:
Un menù che unisce tradizione, innovazione e ingredienti locali, pensato per un pubblico internazionale ma con radici ben salde nella cucina italiana.
Non poteva mancare la mixology d’autore del Marchese, affidata al bar manager Fabrizio Valeriani, che porta in Sardegna la sua celebre linea di cocktail a base Amaro. Drink che esaltano i profumi del Mediterraneo e creano un’esperienza sensoriale unica, perfetta dall’aperitivo fino al dopocena.
Info utili
Il Marchese Poltu Quatu – Villaggio Poltu Quatu 4, Poltu Quatu (SS)
Tel: +39 3715706258
Aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 02:00 (cucina fino alle 23:30)
Aperitivo dalle 18:30 alle 21:00