MIlano: al via il percorso Smile, formazione smart e su misura per trovare lavoro

Secondo il rapporto Istat sulla formazione continua (Adult Education Survey 2023), in Italia si forma di meno proprio chi ne avrebbe più bisogno: la quota dei disoccupati in formazione è circa la metà della media europea (6,9 per cento contro il 14,1).

Secondo gli ultimi dati aggiornati sul tasso di partecipazione alle attività di formazione, in generale tra gli italiani di 25-64 anni è del 35,7 per cento, quasi 11 punti sotto il valore medio europeo. Le attività di apprendimento risultano pressoché nulle dopo i 35 anni: solo l’1,3 per cento segue un corso formale con rilascio di un titolo o qualifica.

Per valorizzare l’autonomia nell’orientamento al lavoro, garantendo l’aggiornamento delle competenze digitali in linea con le richieste del mercato, Politecnico di Milano, Fondazione Mondo Digitale ETS, IFOA e Cisco Systems hanno strutturato il percorso Smile, acronimo di SMart Innovative Learning for Employment, progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale, riservato a residenti in Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Lombardia, Toscana.

Il progetto formativo è gratuito e destinato a persone disoccupate e inoccupate dai 34 ai 50 anni che hanno bisogno di percorsi flessibili per potenziare il proprio profilo in vista di un’occupazione in ambito digitale. Il percorso sarà presentato il 7 novembre, alle ore 10:30, all'Educafé del Politecnico di Milano.

Il programma è il seguente:

10.00 Registrazione

10.30 Saluti di benvenuto di Giulio Del Seppia, responsabile Attività Istituzionali, Area upskilling e reskilling digitale del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale

10.45 Interventi

Smart Learning Design per imparare a imparare - Susanna Sancassani, Managing Director METID, Politecnico di Milano

Le tecnologie digitali come acceleratore sociale - Alfonso Molina, direttore scientifico, Fondazione Mondo Digitale ETS

Saperi utili per le nuove professioni digitali - Francesca Lusenti, responsabile nazionale Politiche attive e Servizi per il lavoro, IFOA

11.30 Testimonianze con Elevator Pitch, interverranno un corsista dei percorsi FMD e uno dei percorsi IFOA

11.40 Sessione interattiva di orientamento con Roberta Moretti, Career & Business coach

12.00 Conclusioni

Coffee station & tutoring corner per la scelta dei percorsi (Smart track)