Milano: cerca di sfuggire a un incendio buttandosi dal quarto piano, morta 48enne. La porta di casa chiusa dall'esterno

Una 48enne brasiliana è morta dopo essersi lanciata dal quarto piano per sfuggire a un incendio sviluppatosi nel suo appartamento, in un palazzo sito in viale Abruzzi 64, a Milano. Trasportata in ospedale in condizioni gravissime, la donna è morta dopo il suo ricovero. E' quanto fanno sapere i Vigili del Fuoco.

Dai primi accertamenti, sembra che la porta di casa dove la donna viveva fosse chiusa dall'esterno.

Il suo compagno, un connazionale di 45 anni, è stato sentito in Questura insieme ad altri vicini: sarebbe stato trovato in un bar in stato d'alterazione. Stando a indiscrezioni dei soccorritori, sembra che la coppia avesse litigato, non è noto se subito prima o nelle ore precedenti l'incendio.

La donna era stata vista mentre si stava buttando da sola, ma il rogo è scoppiato proprio nell'appartamento dove la coppia viveva.

Sull'accaduto stanno indagando la Polizia di Stato e la Nia dei Vigili del Fuoco, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica e verificare l'ipotesi di dolo. Per indagare sull'incendio è stato attivato anche il Nucleo Investigativo Antincendio della Regione Lombardia.

Altre due persone sono state ricoverate in ospedale in codice verde, mentre gli inquilini del palazzo, inizialmente evacuati per precauzione, sono tornati nelle loro case, tranne quelli adiacenti all'appartamento andato in fiamme. Complessivamente, sono ancora 12 gli appartamenti per i quali è stato diffidato l'uso, fino a quando le condizioni di sicurezza non saranno del tutto ristabilite.