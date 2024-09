Milano: "Vinci una casa in Sicilia" è il nuovo programma di Damiano Gallo dedicato ad architetti e interior designer

“Ringrazio i dirigenti di HGTV che hanno creduto in questo progetto a cui tengo tantissimo, Gesualdo Vercio, Laura Carafoli e Laura Maffei. Grazie anche ai 24 concorrenti che hanno partecipato, a tutti i miei collaboratori e a lei, Maria Grazia Cucinotta, che ho definito in trasmissione il patrimonio dell’Unesco italiano, con cui è stato un vero piacere lavorare. Ci siamo subito capiti al volo”. Queste le parole pronunciate da Damiano Gallo, l’anchorman e produttore Tv di Discovery Warner Bros, al lancio del suo nuovo format televisivo del tutto innovativo e originale “Vinci una casa in città”, prodotto dalla sua omonima casa di produzione, in onda dal 23 settembre, dalle ore 22.00, su Discovery+, HGTV, Home & Garden TV, canale 56.

A condurre la trasmissione è proprio Damiano che terrà sicuramente incollati gli spettatori fino all’ultimo minuto. Tanti gli amici vip, i giornalisti e i personaggi del mondo del design presenti all’evento per festeggiare l’eclettico imprenditore e il suo nuovo programma.

Con Maria Grazia Cucinotta, l’attrice siciliana più famosa al mondo, che ha partecipato alla trasmissione come giudice d’eccezione, ha stretto un sodalizio professionale.

La celebre attrice dichiara: “Sono molto contenta di aver partecipato a questa trasmissione. Mi sono divertita molto, ho conosciuto persone meravigliose e imparato tanto perché non si finisce mai di imparare”.

Nel corso delle puntate 24 concorrenti, tra architetti e interior designer, si sfidano per aggiudicarsi un appartamento a Piazza Armerina, borgo medievale e barocco nel cuore della Sicilia, progettando virtualmente una ristrutturazione per l’appartamento messo in palio. La sfida non sarà solo una questione di tecnica, ma anche di creatività e visione. Il progetto più bello e accattivante verrà premiato con la casa stessa. Il nome del vincitore sarà rivelato nella splendida cornice del teatro di Piazza Armerina nel corso dell’ultima puntata in onda il prossimo 7 ottobre 2024.

A decretare il vincitore una giuria composta da Maria Grazia Cucinotta, giudice d’eccezione, ed esperti del settore tra i quali Alessandro Agnoli amministratore delegato della casa editrice Sprea Editori e direttore della rivista Casa Chic.

Damiano Gallo ha ideato questo format del tutto innovativo, proponendo un’avvincente competizione tra architetti e interior designer, per valorizzare il territorio siciliano che tanto ama, essendo originario di Siracusa, e in particolare Piazza Armerina dove ha la casa messa in palio e a cui è molto legato, avendo ricoperto per anni l’incarico di Assessore al Patrimonio immobiliare.

“Per tanti anni mi sono dedicato alla valorizzazione del suo territorio e per questo mi sono inventato questo programma che parla della mia Sicilia e, soprattutto, degli architetti – ha affermato Damiano Gallo - perché facendo l’agente immobiliare mi interfaccio sempre con loro ed ho pensato che questa categoria meritasse molta più attenzione”.

Ad ogni puntata partecipa un ospite d’eccezione, il cui nome verrà svelato di volta in volta per coinvolgere il pubblico con sorpresa e meraviglia.

Tra gli ospiti speciali: Gherardo Casco, Angelo Cruciani, Alice Etro, Mario Ferreira, Giovanni Giacobone, Francesca Martignoni, Michael Milesi, Lucia Pascarelli, Carolina Von Humboldt.

Vinci una Casa in Sicilia affascinerà con la creatività e l’ingegno dei partecipanti e farà conoscere il patrimonio artistico siciliano come mai prima d’ora.

Damiano Gallo è un poliedrico imprenditore e un manager a tutto tondo. Produttore, autore e conduttore di programmi dediti all’ospitalità di “lusso” per l’emittente internazionale Discovery Warner Bros, vocato all’impresa, sta ottenendo premi e riconoscimenti sia nel settore immobiliare che in quello della comunicazione. Noto al grande pubblico come “agente Immobiliare dei Vip”, è anche direttore artistico di importanti festival letterari, come il Siracusa Book Festival e il Piazza Armerina Book Festival, ideatore del Premio Letterario Alessandra Appiano. Non solo. Nel 2023 è stato insignito “Uomo dell’anno 2023 per l’imprenditoria”, dal Premio Letterario Milano International 2023, con la seguente motivazione “Non solo agente immobiliare tra i più affermati, ma personalità di successo a tutto tondo e in molteplici ambiti, dal real estate alla comunicazione, passando per la tivù”.

Appuntamento su Discovery+, HGTV - Home & Garden TV, canale 56, lunedì 30 settembre, dalle ore 22.00, per le sfide eliminatorie, mentre le semifinali e la finalissima andranno in onda il 7 ottobre alla stessa ora.