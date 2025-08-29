Minturno Musica Estate 2025: spettacolo, emozioni e grandi nomi per la 19ma edizione

Si avvicina l’attesissimo appuntamento con il “Minturno Musica Estate 2025”, la kermesse che domenica 31 agosto alle ore 21.15 accenderà i riflettori in “Piazza Portanova a Minturno” nell’ambito dei festeggiamenti in onore di “Maria SS. Delle Grazie”, patrona principale della città.

Un evento che, anno dopo anno, continua a richiamare migliaia di spettatori, grazie alla passione e all’impegno del “Manager Pasquale Mammaro”, Direttore Artistico, che ha portato su questo palco artisti di fama nazionale e internazionale, molti dei quali protagonisti al “Festival di Sanremo”.

La “19ma edizione Minturno Musica Estate” vedrà la partecipazione di grandi nomi: “Marcella Bella”, reduce dal ritorno a Sanremo e prossima concorrente di Ballando con le stelle, Chiara Galiazzo, Gianni Fiorellino, Mietta, Antonella Bucci, Maninni, Verdiana (vincitrice di Tale e Quale Show 2024), Francesco Boccia, Giuliano dei Notturni, Anonimo Italiano, I Romans e con la presenza speciale di Marco Rettani, autore e scrittore.

La serata sarà presentata da Dario Salvatori e Pasquale Mammaro, con la partecipazione di Ilenia De Sena. La musica dal vivo sarà protagonista assoluta grazie all’“Orchestra diretta dal Maestro Michele Pecora”, figura storica della manifestazione.

Uno dei momenti più attesi sarà la consegna del “Premio Minturno D’Autore 2025” al cantautore Andrea Sannino, reduce dal successo del musical Mare Fuori.

L’evento è patrocinato dal Comune di Minturno, dal Consiglio Regionale del Lazio, dalla XVII Comunità Montana Lazio e dalla Proloco di Minturno. Partner ufficiali Radio Bruno e Gold TV – Lazio TV con la trasmissione Festival Italia in musica condotta da Paola Delli Colli.

I festeggiamenti continueranno lunedì 1° settembre alle ore 21.30 con il concerto di Michele Pecora e la sua Band, sempre sul palco di Piazza Portanova.

NELL FOTO PASQUALE MAMMARO