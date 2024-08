Miss Bikini sponsor della Rizzardi Padel Cup

Dopo l’esordio a Sabaudia, l'attesissimo evento per appassionati e professionisti del padel ha stupito con due giornate di sport, glamour e puro divertimento il 2 e 3 agosto negli accoglienti e suggestivi scenari del Padel Victims Country Club di Porto Rotondo.

Questa volta con un ospite d’eccezione: Miss Bikini, sponsor ufficiale della manifestazione. Miss Bikini ha infatti, firmato il campo dove si sono tenuti i match e personalizzato l’esclusiva festa di venerdì 2 agosto presso il rinomato locale Just Me di Porto Cervo, con otto splendide ragazze in total look Miss Bikini Luxe.

Durante le due giornate di premiazione, il 2 e 3 agosto, i vincitori si sono aggiudicati i look di beach couture di Miss Bikini Luxe. E non è tutto: anche gli esclusivi yacht Rizzardi, per l’occasione battono bandiera Miss Bikini.

"La nostra partecipazione alla Rizzardi Padel Cup ha rappresentato un'opportunità straordinaria per far conoscere il nostro brand in un contesto di lusso e sportività," ha dichiarato Andrea Teofilatto, CEO di Miss Bikini. "Siamo entusiasti di aver contribuito a rendere questo evento ancora più speciale, offrendo ai partecipanti e agli ospiti un'esperienza unica e indimenticabile", ha concluso.

“Accogliamo con entusiasmo la partecipazione di Miss Bikini al torneo di Padel Cup, un brand prestigioso per un torneo di sport, glamour e moda. Crediamo fortemente nella sinergia tra le eccellenze italiane. Adesso ci auguriamo che la collaborazione ci porti negli Emirati Arabi a Novembre” commentano Corrado Rizzardi e Lorenzo Silvestrini, fondatori della Rizzardi Padel Cup.

La Rizzardi Padel Cup è stata non solo un'occasione per gli appassionati di padel di godere di partite emozionanti, ma ha rappresentato anche un momento di incontro e di festa. Questa tappa ha visto infatti la partecipazione di numerose celebrità, a partire dalla coppia fresca di nozze formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Jimmy Ghione, Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Anna Safroncik, Flaminia Bolzan, Dario Marcolin, Luigi Di Biagio, Giampiero Maini, Giuseppe Giannini e David Di Michele, Veronica Ursida, Eleonora Puglia e Sofia Bruscoli.