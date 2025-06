Miss Italia Calabria: ecco le date delle prossime selezioni

La Calabria si specchia in uno dei suoi eventi più attesi e rappresentativi: Miss Italia Calabria 2025. Ma dimentichiamo le semplici passerelle e i riflettori fine a sé stessi. Qui si va oltre: è un viaggio tra i volti e le storie, tra i panorami mozzafiato e la cultura di una terra che vibra di energia e orgoglio. È un inno alla femminilità consapevole, alla bellezza che emoziona, alla tradizione che si rinnova.

Dopo un avvio entusiasmante, il tour entra nel vivo con due tappe che promettono emozioni e spettacolo: il 27 giugno sarà l’Apica Village, situato sul lungomare di Mirto Crosia, a fare da cornice all’elezione della nuova Miss; il 28 giugno, invece, i riflettori si sposteranno a Rose, nella piazza adiacente al ristorante “Al Terrazzo”, dove verrà incoronata Miss Egea.

Due scenari diversi, un unico filo conduttore: il desiderio di valorizzare il talento, il territorio e la passione che ogni concorrente porta in scena. Dietro la regia di questo format rinnovato ci sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency. Il loro è un lavoro che unisce visione, dedizione e coraggio imprenditoriale, capace di trasformare un concorso storico in un racconto moderno e itinerante. "Ringraziamo di cuore i nostri partner, Carlomagno Auto che da anni accompagna il nostro tour in ogni angolo della Calabria, D&M - Design & Multimedia. Un grazie al nostro team e a tutti coloro che ogni giorno credono in questo progetto – dichiarano Suriano e Ambrogio –. Un grazie speciale ai fratelli Pino, Rosario e Andrea Caligiuri, titolari di Apica Village, e Massimo Toscano per aver voluto fortemente la realizzazione di questa manifestazione. Un ringraziamento all'amico storico di Miss Italia Calabria, Michele Covello, titolare di Egea Global Service e del ristorante "Al Terrazzo", che da anni sostiene il concorso. Ma soprattutto, il nostro grazie va alle ragazze e alle loro famiglie. Invitiamo tutte le giovani calabresi a iscriversi su www.missitalia.it. Sarà un’estate indimenticabile!".

La direzione artistica, firmata da Linda Suriano, affiancata alla conduzione da Larissa Volpentesta, darà vita a un vero e proprio spettacolo live. Moda, musica, danza, racconto: ogni tappa è uno show che parla di Calabria con un linguaggio nuovo.

Ma il cuore pulsante restano loro: le concorrenti. Ragazze giovani, determinate, autentiche; portatrici di valori, sogni, identità. Le vedremo sfilare, certo, ma anche raccontarsi, emozionarsi, affrontare la passerella come un’opportunità di crescita, visibilità, affermazione.

A valutare le concorrenti, una giuria di esperti. Miss Italia Calabria 2025 è un palcoscenico proiettato verso il futuro, che riafferma il ruolo centrale delle donne come protagoniste del racconto identitario della Calabria. Perché la bellezza vera non è mai solo estetica: è narrazione, testimonianza, forza che lascia il segno.

Ogni tappa, ogni sorriso, ogni storia portata in passerella è un piccolo pezzo di Calabria che si accende. E il viaggio è appena cominciato. Radio ufficiale: Jonica Radio, tutte le selezioni di Miss Italia Calabria saranno trasmesse su FM 90.2 e su Jonica Radio TV, canale 82.