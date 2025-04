MO: Il ministro della difesa saudita consegna all'ayatollah Khamenei il messaggio del Re

APPUNTAMENTI IN AGENDA

APPUNTAMENTI IN AGENDA

Il ministro della Difesa dell'Arabia Saudita, il principe Khalid bin Salman Al Saud, ha appena incontrato, oggi 17 aprile 2025, il leader iraniano, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, per consegnargli il messaggio del re dell'Arabia Saudita. Lo riferisce l'agenzia IRNA. A capo di una delegazione di alto rango di funzionari militari, il ministro della Difesa saudita è arrivato a Teheran nelle prime ore del giorno. Durante la sua visita, ha anche incontrato il Maggior Generale Mohammad Baqeri, Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, insieme ad altre importanti figure militari e politiche. L'Iran e L'Arabia Saudita sono le maggiori potenze islamiche dell'area e sono i Paesi di riferimento per le 2 grandi branche dell'Islam, l'una sciita l'altra sunnita.

In un incontro a Teheran, il principe Khalid bin Salman Al Saud, incontra la guida suprema e altre figure di spicco della politica e della difesa

In un incontro a Teheran, il principe Khalid bin Salman Al Saud, incontra la guida suprema e altre figure di spicco della politica e della difesa

ALTRO DA QUESTA SEZIONE

APPUNTAMENTI IN AGENDA APPUNTAMENTI IN AGENDA indietro

SEGUICI SU

@primapaginanews Segui

@primapaginanews Segui

Prima Pagina News Iscriviti

THINK CATTLEYA, HDRÁ ADV E OMD INSIEME ON AIR PER “ROMA ABBRACCIA IL MONDO”

Guarda gli altri video del canale