Moda: a Basilicata in Podcast il debutto a New York della stilista Dafne Vena

La giovanissima Dafne Vena, stilista di origini pisticcese e trapiantata a Reggio Emilia e dal 2016 trasferitasi in America, è la protagonista della nuova puntata di "Basilicata in Podcast".La stilista ha debuttato sulle passerelle newyorkesi proponendo dieci abiti per la collezione primavera/estate 2024. Alla New York Fashion Week, una delle più grandi settimane della moda del mondo, ha proposto la sua idea di moda.”La collezione – ha raccontato nel podcast – nasce per celebrare l’individualità e l’espressione di sé, è essenzialmente un invito ad avere il coraggio di essere chi si è.In passerella hanno sfilato i colori per rappresentare la positività, l’energia, l’amore “proprio come i colori dell’arcobaleno – ha aggiunto - ogni colore e tonalità rappresenta un aspetto diverso della vita”. Abito di punta, un abito completamente trasparente con swarovski, molto apprezzato dal pubblico qualificato che era presente alla Kermesse.