“Chic Symphony & Ethical Glamour”: a Roma la moda diventa sinfonia con International Couture

International Couture presenta “Chic Symphony & Ethical Glamour”, l’appuntamento che gli amanti dell’alta moda non possono perdere domani, mercoledì 2 luglio, alle ore 19.00, al Forum Theatre a Roma. L’evento ha il Patrocinio del Comune di Roma – Assessorato Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda.

Sarà un viaggio sensoriale in cui musica, design e narrazione visiva si fondono per raccontare una moda etica, inclusiva e sostenibile. Al centro della scena, la visione creativa dei più brillanti stilisti italiani e internazionali, tra collezioni couture, performance artistiche e innovazione tecnologica. Un evento in cui ogni filo, ogni nota e ogni fotogramma racconta una storia di raffinata creatività.

Special Guest, la pianista internazionale Jia Li che delizierà il pubblico con la sua musica indossando un abito couture del designer Raffaele Marchese.

Il Tableau Vivant di Officine Talenti Preziosi, con il progetto Sensualem, vedrà protagonisti alcuni soci OTP, tra designer e orafi, in una performance visiva dove gioiello e moda si fondono in una narrazione estetica e simbolica, abbinati alla collezione couture di Flavio Filippi “Rêve d’Orient” realizzata con stoffe pregiate, un sogno ad occhi aperti che, attraverso la moda, permette di creare ponti fra le varie culture e i vari popoli.

La moda si fa introspezione con Cristian Guarino Atelier, che presenta “La Psiche”, un viaggio nell’universo della psiche femminile, un viaggio silenzioso, profondo, dove la passerella non è solo spazio fisico, ma un riflesso interiore. Testimonial è la neo eletta Miss World Italy 2025, Sofia Viola.

Omaggio all'arte e alla bellezza è la collezione "Place Au Spectacle” di Eleonora Cicchetti con tessuti preziosi che si animano sotto un gioco di luci rivelando ricami minuziosi e un tripudio di perline che catturano lo sguardo come riflettori puntati. Il Total look è completato dalla collezione “le Souffle” di Ketty Turano Chapeau.

Marinella Piccinno, con i colori delle sue originali sete e con gli accessori artigianali di BeSusy, realizzati da Susanna Azzolini, porta in passerella un assaggio della primavera estate 2026. “Fluit Anima” ci dona un viaggio profondo e affascinante in quell’universo complesso e misterioso che è l’anima umana, quel flusso costante di pensieri, emozioni e sensazioni che ci definiscono come individui.

La stilista kuwaitiana Nashmiyah Alshuraiaan firma “Details”, una raffinata collezione di preziosi caftani, realizzati artigianalmente e pensati per essere indossati in occasioni speciali, che celebrano la fusione tra tradizione e modernità. Dal Libano, arriva “Qawiya”, collezione della giovane designer MariaTeresa. I suoi capi sono un vero un inno alla forza femminile, alla bellezza dell’imperfezione e al potere dell’identità.

A sfilare saranno anche le nuove generazioni che hanno fatto dell’etica sostenibile la loro linea guida. In passerella le creazioni dei giovani stilisti dell’ITS ACADEMY SISTEMA MODA e i vincitori dell’UNINT Fashion Contest, iniziativa autonoma degli studenti UNINT che si avvale del finanziamento dell'Università degli Studi Internazionali di Roma. Sulla sua passerella la vincitrice dell’edizione 2024, Marta Sbaragli, con la collezione Origami, un omaggio alla stratificazione e ai volumi dove la scelta dei materiali testimonia l’impegno del brand verso la qualità, la durata e la sostenibilità, privilegiando tessuti e filati dead stock e il vincitore dell’edizione 2025, Marco Piccinini, con la collezione “Nero. The Journey” realizzata con tessuti tecnici e materici che evocano origini aspre e autentiche come la roccia, dove “NERO” è la sintesi profonda di un percorso: una collezione che intreccia memoria e identità.

Infine, la passerella si accende con la collezione digitale Hi-Tech Couture, creata con stampa 3D, realizzata da stilisti della ITS Academy Sistema Moda del Lazio, caratterizzata da tradizione, innovazione e sostenibilità. Un progetto che punta a rivoluzionare il settore riducendo l’impatto ambientale, ispirato al genio innovativo di Iris Van Herpen.

Il look delle modelle, per il Make-up, è firmato da Face Place Make-up Academy by Pablo, con la direzione artistica di Pablo Gil Cagné. L’hairstyling è invece curato da Artehair Parrucchieri e The Best Club for Wella, con i direttori artistici Giovanni Salerno e Alessio Larghetti.

Il welcome drink che accompagna il Tableau Vivant è di Viti Mondane, Atelier Morini, Via Montenapoleone, sarà un momento esclusivo per celebrare l’incontro tra lusso, gusto e creatività.

Chic Symphony & Ethical Glamour non è solo un evento moda, ma una dichiarazione d’intenti. Ogni capo racconta una storia, ogni melodia dipinge un paesaggio emotivo e ogni movimento è un omaggio alla ricca eredità del cinema.