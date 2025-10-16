Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 17:48
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Musica, Ariccia (Rm): a Palazzo Chigi arriva il Faccini Piano Duo
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Musica, Ariccia (Rm): a Palazzo Chigi arriva il Faccini Piano Duo

Domenica 19 ottobre concerto per la Stagione degli “Sfaccendati”. In programma musiche di Schubert, Čajkovskij, Ravel e Bizet.

(Prima Pagina News)
Giovedì 16 Ottobre 2025
Roma - 16 ott 2025 (Prima Pagina News)

Domenica 19 ottobre concerto per la Stagione degli “Sfaccendati”. In programma musiche di Schubert, Čajkovskij, Ravel e Bizet.

L’appuntamento di domenica 19 ottobre, alle ore 18:30, nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia, per il Ciclo d’Autunno de “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”, è con un Duo pianistico di eccellenza: il Faccini Piano Duo formato dai fratelli Betsabea ed Elia Faccini che proporranno un programma che alterna capolavori del repertorio per pianoforte a quattro mani a trascrizioni d’autore o curate dal Duo stesso per pianoforte a quattro mani di capolavori sinfonici.

L’esordio emozionante della Fantasia in fa minore di Schubert, capolavoro assoluto del repertorio a quattro mani, aprirà il concerto che allinea il Pas de deux dallo “Schiaccianoci” di Čajkovskij nella bella trascrizione dei Faccini, la trascrizione di Ravel della sua Rapsodie espagnole e una trascinante Fantasia dalla Carmen di Bizet opera sempre del Duo.

Un programma molto vario e coinvolgente, dalle avvincenti sfumature emozionali e dalla ricca tavolozza orchestrale, che il Duo Faccini saprà rendere al meglio grazie alla propria eccellenza tecnica e interpretativa.

“I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” sono organizzati dalla Coop Art di Roma, per la Direzione Artistica di Giovanna Manci e Giacomo Fasola, con il contributo ed il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del Comune di Ariccia. Info e prenotazioni: 3331375561 – 069398003.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Accademia degli Sfaccendati
Ariccia
concerto
Faccini Piano Due
Palazzo Chigi
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.