Musica, Ariccia (Rm): a Palazzo Chigi arriva il Faccini Piano Duo

L’appuntamento di domenica 19 ottobre, alle ore 18:30, nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia, per il Ciclo d’Autunno de “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”, è con un Duo pianistico di eccellenza: il Faccini Piano Duo formato dai fratelli Betsabea ed Elia Faccini che proporranno un programma che alterna capolavori del repertorio per pianoforte a quattro mani a trascrizioni d’autore o curate dal Duo stesso per pianoforte a quattro mani di capolavori sinfonici.

L’esordio emozionante della Fantasia in fa minore di Schubert, capolavoro assoluto del repertorio a quattro mani, aprirà il concerto che allinea il Pas de deux dallo “Schiaccianoci” di Čajkovskij nella bella trascrizione dei Faccini, la trascrizione di Ravel della sua Rapsodie espagnole e una trascinante Fantasia dalla Carmen di Bizet opera sempre del Duo.

Un programma molto vario e coinvolgente, dalle avvincenti sfumature emozionali e dalla ricca tavolozza orchestrale, che il Duo Faccini saprà rendere al meglio grazie alla propria eccellenza tecnica e interpretativa.

“I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” sono organizzati dalla Coop Art di Roma, per la Direzione Artistica di Giovanna Manci e Giacomo Fasola, con il contributo ed il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del Comune di Ariccia. Info e prenotazioni: 3331375561 – 069398003.