Aggiornato alle 17:07
Teatro: ad Ascoli Piceno "Essere Leonardo da Vinci - Un'intervista impossibile"
a soli € 3,00
Teatro: ad Ascoli Piceno "Essere Leonardo da Vinci - Un'intervista impossibile"

In programma martedì 28 ottobre 2025 alle ore 18.30 alla sala della Vittoria (Pinacoteca Civica).

(Prima Pagina News)
Martedì 14 Ottobre 2025
Ascoli Piceno - 14 ott 2025 (Prima Pagina News)

In programma martedì 28 ottobre 2025 alle ore 18.30 alla sala della Vittoria (Pinacoteca Civica).

Si terrà martedì 28 ottobre, alle 18:30, alla Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno "Essere Leonardo da Vinci - Un'intervista impossibile", lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory, con la partecipazione di Gianni Quillico.

Attraverso il format dell’intervista impossibile, Massimiliano Finazzer Flory diventa Leonardo “fisicamente”, intervistato da un giornalista interpretato da Gianni Quillico, indossando costumi d’epoca, con un trucco che è una vera e propria ricostruzione del volto del genio di Vinci; recita in lingua rinascimentale su testi originali dello stesso Leonardo fra cui il celebre "Trattato di pittura". 

I gesti delle mani e gli sguardi studiati con attenzione in riferimento ai ritratti veri e presunti che di Leonardo ci offrono un’immagine molto conosciuta, contribuiscono a ricreare un profilo immerso in una scena misteriosa. 

Attraverso l’uso dell’autentica parola di Leonardo, il genio di Vinci risponde a domande sulla sua infanzia, sulle sue attività in campo civile e militare, su come si fa a diventare “bono pittore”, sul rapporto tra pittura e scienza, pittura e scultura, pittura e musica. Ci parla dell’anatomia, di botanica e di scienze matematiche, affronta la sua passione per l’acqua, risponde agli attacchi dei nemici, spiega i moti dell’animo, offre profezie sul volo dell’uomo e, infine, dispensa sentenze e aforismi per vivere il nostro tempo.   

Lo spettacolo, su pensieri e parole autentiche di Leonardo, con costume d’epoca e un incredibile make-up, debuttò per Expo 2015 poi raccontato e rappresentato, dalla National Gallery di Londra, alla Morgan Library di New York, all’Ermitage di San Pietroburgo, al CERN di Ginevra, al Castello di Clos Lucè nella Loira. Con premi e successi in particolare in USA ma anche a Tokyo, Città del Messico, Manila, Parigi, Oslo, Singapore, Hong Kong, etc. 

In Italia è stato allestito nei principali teatri come a Venezia al Teatro La Fenice, Milano al Piccolo Teatro, a Parma al Teatro Regio, a Vinci al Teatro di Vinci. Dallo spettacolo è stato tratto l’omonimo film coprodotto con Rai Cinema pluripremiato nei festival cinematografici.


