Musica: Caterina prosegue il tour di presentazione del suo album "In queste stanze piene"

Caterina continua il tour di presentazione del suo ultimo album “In queste stanze piene” annunciando una serie di nuove date estive.Tra i talenti del nuovo panorama musicale italiano, Caterina ha fatto da sempre dell’attività dal vivo uno dei suoi punti di forza, arrivando a suonare sui palchi di tutta la penisola e ad aprire i concerti di artisti come Carmen Consoli, Irene Grandi, Cristina Donà, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Fulminacci e molti altri.Dopo un fitto calendario live indoor che dallo scorso novembre l’ha vista impegnata fino alla fine della primavera, l’artista è pronta ad inaugurare la stagione estiva portando il suo nuovo album “In queste stanze piene” sui palchi di numerosi festival italiani: un giro partito lo scorso 20 maggio a Bergamo e che continuerà il 27 maggio all’Experimenta Festival di Bari, il 3 giugno al San Marone Music Park di Civitanova Marche (MC), il 23 giugno a Piazza Cesare Battisti a Trento, il 7 luglio al Montagnola Republic di Bologna e il 22 luglio a Legnano per il Festival “Donne In Canto” nel Castello Visconteo.Partendo dalla piccola Val di Sole, passando per X Factor, a distanza di due anni dal suo primo omonimo album che ha superato i 3 milioni e mezzo di ascolti su Spotify, Caterina ha pubblicato il suo secondo lavoro in studio “In queste stanze piene”. Il disco è stato accompagnato dal singolo e videoclip “Causa affetto” e anticipato dai brani “La Promessa”, “Abitudini”, “La Vita Davanti” e “Povera me”, episodi che hanno consolidato gli importanti numeri di ascolti sulle piattaforme.