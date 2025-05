Cassano allo Ionio (Cs): annunciati i vincitori del 39esimo Premio Nazionale "Troccoli Magna Graecia"

Ufficializzati i nominativi dei vincitori del 39° Premio nazionale Troccoli Magna Graecia. Fra i premiati anche il missionario calabrese padre Mario Brandi degli Oblati di Maria Immacolata nella per la sezione Targa “Francesco Toscano”, che arricchisce l’albo dei premiati con il cardinale spagnolo S. Em. Urbano Navarrete, Rettore della Pontificia Università Gregoriana.

Il riconoscimento per la sezione Saggistica è stato assegnato a Laura Magli, saggista, giornalista, conduttrice televisiva Mediaset, per la pubblicazione del romanzo Un tesoro chiamato Fede, Piccolo saggio per cacciatori di felicità, (Ed. Scorpione) che costituisce una vera e propria provocazione culturale al mondo dell’informazione e della comunicazione; perché si rivolge ai bambini con un linguaggio, lineare, semplice, quasi vellutato; a Francesco Saverio Vetere avvocato e docente all’Uniroma1, per il manuale Temi di editoria periodica, (Ed. Uspi, Roma,2924), adottato dagli studenti dell’Università La Sapienza di Roma nel corso di Laurea Magistrale di Editoria e Scrittura, nato da un lungo e certosino lavoro di anni, e aggiornato alla nuova legislazione che regola l’editoria cartacea e online; a Giuseppe Ferraro docente e dottore di Ricerca presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e Ph D in contemporary history per la sua attività scientifica di collaborazione col Dipartimento di Scienze politiche e sociali nell’Università della Calabria, quale cultore della materia in Storia contemporanea nella medesima Università, per la sua intensa e proficua attività profusa in convegni, congressi e istituti scolastici, in qualità di membro dell’Istituto Calabrese per la Storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea.

Per la sezione Ricerca riconoscimento a Francesco Garofalo, per la tesi di laurea conseguita nell’Università della Calabria con 110/110, lode e menzione su: Letture storico-critiche, conservazione e ri-fruizione della Masseria Torre della Chiesa di Cassano all’Ionio.

Nella stessa sezione sono stati premiati Agostino Conforti, Gianfranco Donadio e Francesco Spingola, autori del documentario Sale & Sapienza, la salina di Lungro, in cui si ricostruisce la storia della salina di Lungro (CS) con documentazione fotografica e testimonianze di ex “salinari” e di amministratori locali.

Mentre per la sezione Giornalismo il riconoscimento è stato assegnato a Barbara Capponi giornalista e conduttrice televisiva della RAI. Inizia nel 1997 a collaborare con Raiuno, è stata redattrice nella trasmissione Donne al bivio e successivamente entra nello staff di Unomattina e dal 2000 diventa una delle inviate di punta di La vita in diretta; nel 2013 debutta come conduttrice in Estate in diretta su Rai 1 al fianco di Marco Liorni e dall’estate del 2018 è alla guida della Notte della Taranta su Rai 5, conduce insieme ad Alessandro Baracchini Unomattina Estate e dal marzo 2021 è impegnata nella conduzione di Unomattina prima e successivamente Unomattina Estate.

Il riconoscimento speciale, nella sezione Onorare le eccellenze, è stato appannaggio di Marilena Cavallo per gli studi dusiani nell’anno del centenario della scomparsa di Eleonora Duse.

L’evento, dopo i saluti istituzionali, sarà introdotto dal Focus curato da Pierfranco Bruni sul tema Giuseppe Berto e la Calabria, perché la Calabria non è soltanto un “pezzo” di Sud, è il mito che si è incagliato nelle civiltà ed ha fatto di esse il silenzio e la voce degli archetipi nel destino di un popolo. La Calabria non è mai solitudine, perché è sempre in compagnia del mare, di quel mare che lascia incontrare onde greche con onde latine, e dei boschi, nei quali i “chiari” sono fatti dalle albe e dalle lune che dialogano con i lupi nell’ascolto dei destini.

Per la sezione Scuola sono stati premiati i giovani studenti Lucia Pesce, Martina Bellizzi, Alessandra Caporale, Ilaria Catoiu, Antonio Catapano, Alice Sangiovanni, Chiara Bloise, Rodolfo Selvaggi, Giuseppe Pennini, Alisa Vellutini, Azzurra Graziadio, Hannoune Salma, Ettore Cosentino, Noemi Esposito, Rebecca Passaro, Rayan Kahi, Francesca Romeo, Francesca Padula, Daria Visan, Francesca Padula, Matteo Martucci, Rayan Kahi, Noemi Esposito, Francesca Romeo, Rayan Kahi, Andrea D’Ascanio, Ettore Cosentino, Noemi Esposito, Rebecca Passaro, Francesca Padula, Daria Visan, Camilla Ferraro, il team “Robocassano 25” composto da Arturo Moretti, Luigi Gagliardi, Robert Sfait e Gabriele Gallo, mentre il team “NewRobot 25” è composto da Giacinto Pellicano, Samuele Cartolano, Gabriel Ciliberti, Gabriel De Marco. I giovani studenti provengono dal Liceo classico ‘Lombardi Satriani’ (accorpato all’I.I.S. Superiore Erodoto di Thurii), Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Erodoto di Thurii”, Cassano all’Ionio, Istituto comprensivo “G. Troccoli’ di Lauropoli, Scuola secondaria ‘Lanza Milani’- (accorpato all’I.I.S. Superiore Erodoto di Thurii), Cassano all’Ionio.