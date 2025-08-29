Musica, Eros Ramazzotti: debutto da record per "Il Mio Giorno Preferito"

Con “Il mio giorno preferito” Eros Ramazzotti firma un primato assoluto: è il primo artista del 2025 a raggiungere direttamente il #1 EarOne Airplay nella settimana di uscita.

A una settimana dalla sua release “Il mio giorno preferito”, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, è il brano più trasmesso dalle radio italiane, immediatamente alla prima posizione della classifica Airplay EarOne.

“Il mio giorno preferito” (“Mi Día Preferido”) è uscito – a distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio musicale Una Storia Importante World Tour – lo scorso venerdì 22 agosto su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica in Italia e nel mondo per Columbia Records/Sony Music Italy su licenza Eventim Live International.

Scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano e prodotto da CanovA – in versione italiana e spagnola – Il mio giorno preferito è un brano pop dallo spirito contemporaneo che conferma ancora una volta la capacità di Eros di rinnovarsi. Tra solitudine e desiderio di evasione, Il mio giorno preferito è una rinascita affettiva che trasforma l’ordinario in qualcosa di speciale parlando al cuore senza perdere contatto con il presente.

Una Storia Importante World Tour inizierà a febbraio 2026 (prodotto e distribuito da Friends & Partners-Eventim e RadioRama) e sarà anticipato dal doppio appuntamento del 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam per l’esclusivo e unico World Tour Gala Première. Il tour, diviso in 4 leg, toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina decretando anche l’attesissimo ritorno di Eros Ramazzotti negli stadi italiani. I biglietti sono disponibili su www.ramazzotti.com e www.friendsandpartners.it.