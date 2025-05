Musica: Fred De Palma, online il video di "Barrio Lambada"

"Barrio Lambada", il nuovo singolo di Fred De Palma che ha già acceso l’estate italiana, arriva anche in versione video: il videoclip ufficiale è online.

Diretto da Marc Lucas con la produzione di Borotalco.tv e girato nel cuore della Sicilia, tra Agira e Centuripe, il video restituisce in immagini tutta la sensualità e l’energia magnetica del brano, in un’atmosfera autentica e rurale: cortili assolati, insegne scolorite, lenzuola stese, vicoli polverosi e i volti segnati dal tempo, come quelli degli anziani del posto che si ritrovano a giocare a carte in un locale, con Fred che si unisce a loro in un momento di scambio genuino. Una narrazione iconografica che si muove tra passato e presente, proprio come la canzone, che fonde reggaeton e sonorità anni ’80 ispirate alla lambada con synth elettronici e ritmi caldi e moderni.

Anticipato live ad "Amici" e già virale su TikTok ancora prima della sua pubblicazione, Barrio Lambada è un inno estivo che racconta il desiderio fugace e travolgente per una ragazza intravista per un solo istante a una festa di strada. Una visione che si trasforma in ossessione tra musica, caos e luci che si fondono in un ritornello irresistibile, catturando il mix di desiderio e smarrimento tipico delle notti d’estate.

Il singolo arriva a poco più di un mese dalla pubblicazione di "Sexy Rave", la collaborazione con Baby Gang che ha unito due universi musicali e culturali differenti, fondendo sonorità latine e street attitude in una nuova hit entrata rapidamente nelle classifiche Spotify.