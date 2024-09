Musica, Hit Parade: Shiva resta primo, terzo posto per Fabri Fibra

Shiva resta saldo al primo posto nella classifica Fimi/GfK degli album più venduti in Italia con il suo quarto album, Milano Angels, che arriva dopo un anno tormentato. Al secondo posto, invece, risale la regina di quest'estate, Anna, con il suo album "Vera Baddie".

Terzo posto, invece, per Fabri Fibra con l'edizione del ventennale del celebre album "Mr. Simpatia", che è primo nella classifica dei vinili.

Resta al quarto posto, invece, Geolier, con "Dio lo sa", mentre Tony Effe, che quest'estate ha spadroneggiato con il tormentone "Sesso e Samba" (feat. Gaia), è ancora quinto con "Icon".

Al sesto posto c'è "Luck and Strange", di David Gilmour, uscito il 6 settembre (giorno in cui Roger Waters ha compiuto 81 anni), mentre Tedua resta al settimo posto con il nuovo capitolo della sua "Divina Commedia", uscito 68 settimane fa.

Passano dal sesto all'ottavo posto i Co'Sang, che con il nuovo album "Dinastia" ritornano insieme dopo 12 anni. Al nono posto la new entry sassarese Low-Red, con il suo album d'esordio "The biggest sblao", che vede la partecipazione di molti nomi del mondo urban, tra cui Papa V, Yung Snapp, Enny P, Astro, Nerissima Serpe e Rasty Kilo.

A chiudere la Top 10 di questa settimana è Annalisa, che con "E poi siamo finiti nel vortice" è in classifica da 51 settimane.

Per quanto riguarda i singoli, esordio in vetta per "Zeri in più (Locura)", il nuovo brano di Lazza e Laura Pausini, che per la prima volta lavorano insieme, a suggellare un'amicizia che dura da diversi anni. Per la cantante di Solarolo, peraltro, è la prima collaborazione con un artista hip hop.