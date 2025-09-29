Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 18:42
Musica: è in arrivo "Eroi", il nuovo singolo di Fiorella Mannoia
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Musica: è in arrivo "Eroi", il nuovo singolo di Fiorella Mannoia

Disponibile in radio e in digitale a partire dal 3 ottobre.

(Prima Pagina News)
Lunedì 29 Settembre 2025
Roma - 29 set 2025 (Prima Pagina News)

Disponibile in radio e in digitale a partire dal 3 ottobre.

Uscirà venerdì 3 ottobre, in radio e digitale, "Eroi"(Oyà/Columbia Records/Sony Music) il nuovo singolo di Fiorella Mannoia: una ballad poetica e intensa che vuole celebrare l’umanità autentica e la grandezza che si nasconde nei gesti quotidiani ma dal significato profondo.

Dotata di un'interpretazione penetrante e di una spiccata sensibilità, Fiorella dà voce all’amore, alla forza dell’immaginazione e alla speranza che resiste anche davanti alle difficoltà che il mondo ci impone, trasformando i versi in un omaggio a tutti coloro che lottano, amano e sognano ogni giorno.

Un inno alla bellezza delle azioni semplici delle persone comuni, alla dignità che si nasconde dietro la fatica, alla forza silenziosa di chi ‘senza medaglie e senza trono’ manda avanti il mondo, con discrezione e coraggio.

A firmare il testo del brano sono Carlo Di Francesco e Alfredo Rapetti, mentre la musica è scritta dalla stessa Mannoia, insieme con Federica Abbate. Il singolo sta per conquistare anche il mercato spagnolo, con la versione “Heroes” che debutterà pochi giorni dopo l'uscita in Italia.


