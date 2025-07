Musica: Jean-Michel Jarre protagonista del terzo appuntamento di "Bop - Beats Of Pompeii"

Dopo i sold out dei concerti di Gianna Nannini e degli americani Dream Theater Jean-Michel Jarre, leggenda della musica elettronica e pioniere della sperimentazione sonora e visiva, sarà il protagonista del terzo appuntamento di BOP - Beats of Pompeii 2025, in programma il 5 luglio (inizio ore 21:15 prevendite attive su TicketOne con disponibilità limitata) nell'Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei, gioiello antico Patrimonio Unesco.

In esclusiva per il Sud Italia, Jarre porterà in scena il suo show iconico, celebre in tutto il mondo per la maestosità degli effetti visivi, con giochi pirotecnici, proiezioni laser e una scenografia avanguardistica, accompagnati dall'uso di strumenti futuristici, molti dei quali progettati da lui stesso. La sua performance, che unisce musica, intelligenza artificiale e tecnologia immersiva, creerà un dialogo unico tra l'innovazione digitale e la storia millenaria di Pompei, in uno spettacolo che promette di lasciare il segno.

"Stiamo vivendo un momento storico che tra vent'anni sarà ricordato come un'età dell'oro, un'avanguardia creativa simile a quella che ha visto all'opera i primi registi del cinema muto e in bianco e nero", dichiara Jarre. "Vorrei che le persone non avessero paura dell'IA e della tecnologia. Ogni grande invenzione, come la scoperta del fuoco o l'invenzione della scrittura, sfida l'intelligenza umana e l'evoluzione. Sovvertire la tecnologia: questo è ciò che gli artisti e i creativi dovrebbero fare in questo momento. Sono felice di portare la mia arte e le mie performance in Italia: è un sogno che si avvera mettere in scena il mio show nella magnifica Pompei, un sito di straordinaria bellezza e valore universale."

L’evento, organizzato da Peppe Gomez per Blackstar Concerti, si inserisce nel prestigioso cartellone di BOP - Beats of Pompeii, rassegna che unisce musica contemporanea e patrimonio archeologico, con il patrocinio del Parco Archeologico di Pompei, Ministero della Cultura, Comune di Pompei e della Regione Campania.

Un cartellone stellare: da Nick Cave a Bryan Adams, tra rock, elettronica, jazz e musica d’autore

BOP 2025 si conferma come la rassegna più internazionale dell’estate campana, con un lineup d’eccezione. Il programma continua il 12 luglio con Antonello Venditti (cantautore simbolo della musica italiana); il 14 luglio con Stefano Bollani Quintet (genio del jazz contemporaneo); il 15 luglio con lo statunitense Ben Harper (folk-rock e soul intenso); il 17 luglio con il francese Jimmy Sax (virtuosismo del sax elettrico); il 19 luglio con l’australiano Nick Cave (voce dark e poetica senza tempo); il 25 luglio con il canadese Bryan Adams (il grande classico rock in versione unplugged); il 29 luglio con Serena Rossi (voce versatile tra pop e teatro) e si conclude il 5 agosto con i norvegesi Wardruna (suggestioni nordiche e pagane).

Le mostre collaterali

A completare l’esperienza di BOP, due imperdibili esposizioni ad ingresso libero che il pubblico di BOP potrà visitare dalle ore 19:30 alle ore 21:00.

"Pink Floyd: Live At Pompeii"

Un tributo al leggendario concerto del 1971, con fotografie inedite, memorabilia e cimeli che ripercorrono la rivoluzionaria performance dei Pink Floyd nell’Anfiteatro. La mostra, ospitata nei suggestivi corridoi sotterranei un tempo utilizzati dai gladiatori, è stata curata dal Parco Archeologico di Pompei e da Adrian Maben, regista del film Live at Pompeii.

"Essere donna nell’antica Pompei"

Un affascinante viaggio nella vita quotidiana delle donne pompeiane, tra reperti archeologici, ricostruzioni e testimonianze che ne raccontano il ruolo sociale, artistico e familiare. Un viaggio sonoro che attraversa generi ed emozioni, tra artisti che hanno fatto la storia della musica e nuovi protagonisti della scena globale.