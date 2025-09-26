Hai dimenticato la password? Clicca qui
Musica: la regina dei balli di gruppo Cecilia Gayle torna con il brano "Pasito Patras"
Musica: la regina dei balli di gruppo Cecilia Gayle torna con il brano "Pasito Patras"

Disponibile da oggi.

Venerdì 26 Settembre 2025
Roma - 26 set 2025 (Prima Pagina News)

Disponibile da oggi.

Da oggi è  disponibile su tutte le piattaforme il nuovo singolo e il video di Cecilia GaylePasito Patras  per New Music Group, distribuzione Ada-music.

Un gradito e atteso ritorno della Regina dei balli latino americaniCecilia Gayle che con Pasito Patras, unisce il calore latino a sonorità popolari come la fisarmonica, in un crossover tra culture, generazioni e stili. 

Un testo diretto che parla di rinascita, energia, movimento e invita tutti, nessuno escluso, a ballare.

Il ballo è libertà di espressione e incontro; è l’occasione per interagire con se stessi e con gli altri, per lasciarsi andare. Pasito Patras, ha una coreografia coinvolgente, ma semplice, alla portata di tutti e si candida a diventare l’anima delle feste. 

Pasito Patras, nasce dal desiderio profondo di regalare ancora una volta un po' di spensieratezza, gioia e connessione umana: cose semplici, ma oggi più che mai, preziose. Il suo ritmo allegro e coinvolgente è frutto di un lavoro  artistico e culturale realizzato col cuore. Un altro tassello del mio percorso artistico, cominciato con El Pam Pam e El Tipitipitero, ma con una nuova maturità e la consapevolezza che la musica, in un momento così complicato, possa ricaricarci restituendoci un po' di serenità. Ecco perché vi invito a ballare  con me  - conclude Cecilia Gayle -lasciandovi trasportare da questa energia positiva in questo viaggio che è molto più di un semplice ballo: è un’esperienza collettiva, è Pasito Patras. Vamos a bailar… con alma y corazón!”. 

Complice ancora una volta, Pippo Landro storico discografico italiano e vera colonna portante della discografia indipendente. Un incontro fondamentale per l’artista costaricana, che ha fatto di lei un’icona assoluta per gli amanti della musica Latino-Americana e dei Balli di Gruppo. La sua musica piena di ritmo e allegria ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo con pezzi  come El Pam e El Tipitipitero. Dopo quasi trent’anni sono ormai dei classici che non possono  mancare negli eventi importanti come i Capodanni Rai, dove Cecilia spopola con la sua energia e, di sicuro, Pasito Patras lascerà il segno.


Cecilia Gayle
Pasito Patras
PPN
Prima Pagina News
