Musica, Neffa: fuori oggi l'album "Canerandagio Parte 2"

A pochi mesi dal successo di Canerandagio Parte 1 - il disco che ha segnato il nuovo capitolo di Neffa all’insegna delle sue radici rap - il secondo attesissimo capitolo è finalmente fuori: Canerandagio Parte 2 è disponibile da oggi, venerdì 29 agosto, per Numero Uno (Sony Music) su tutte le piattaforme digitali. Questa seconda parte non è un semplice proseguimento, ma una vera e propria evoluzione naturale che espande e approfondisce l’universo sonoro e concettuale iniziato con la Parte 1.

Se il primo capitolo ha stupito per il suo carattere grezzo e diretto, frutto di un'esplosione creativa quasi improvvisata, Canerandagio Parte 2 si presenta con sonorità più moderne e che ampliano il suo spettro stilistico, abbracciando un sound potente e attuale. Neffa, con la sua inconfondibile maestria, cerca e trova un equilibrio perfetto tra passato e presente, fondendo gli elementi che lo hanno reso un'icona con le sperimentazioni attuali. Questo cambiamento non è solo stilistico, ma si riflette anche nella scrittura: se nella prima parte tutto nasceva dall'improvvisazione, in Canerandagio Parte 2 i testi sono più strutturati, costruiti su loop e metriche precise, dove le parole si intrecciano come forme e incastri studiati. Un lavoro meticoloso che testimonia la costante ricerca artistica di Neffa.

Come nella Parte 1, anche in questo secondo e ultimo capitolo, Neffa ha curato personalmente tutte le produzioni dell’album. In tre brani - Show, Bornout, Santosubito/Rubik - è protagonista assoluto con la sua voce e le sue rime. Negli altri cinque, ha scelto di collaborare con alcune delle voci più significative della scena urban: Jake La Furia, Nayt, Coez, Kaos, J-Ax, Mahmood, Salmo. Ogni artista ha portato con sé il proprio stile, contribuendo ad arricchire il progetto con sfumature nuove e personali.

L’opening track è Show, un brano che invita ad entrare nel suo mondo. Segue Biancoenero featuring Jake La Furia, un duetto potente tra sonorità scure e atmosfere cariche di tensione. In Domani, con Nayt, Neffa affronta il tema del cambiamento e della paura del futuro, invitando a trovare coraggio nel presente. Inquinare, con Coez, è una ballata malinconica che descrive la complessità di una relazione contaminata, tra desiderio e nostalgia. Burnout è un viaggio attraverso ansie, solitudine e introspezione, un quadro di una vita in fiamme ma ancora combattiva. Deidellolimpo, con Kaos, ci porta nel regno delle paure e dei mostri interiori, tra mitologia e lotta personale. Santosubito/Rubik - il brano che ha anticipato il disco - è un momento di pura introspezione, in cui Neffa interpreta sé stesso, raccontando il caos interiore e le sfide di ogni giorno. Uno Come Me, con J-Ax, è un inno all’unicità, un manifesto di identità e stile. Luna Rossa con Mahmood è un dialogo teso e malinconico sull’amore finito, e Addio, con Salmo, si presenta come una lettera d’amore postuma.

Neffa sarà protagonista di un imperdibile live, Universo Nefffa, prodotto da Vivo Concerti, il 5 novembre all’Unipol Forum di Milano. Sarà una serata unica e imperdibile per celebrare il suo percorso musicale, in cui l'artista che ha plasmato l’hip hop e il soul italiano ripercorrerà i momenti più salienti della sua carriera.

I biglietti per Universo Neffa sono disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.