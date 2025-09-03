Hai dimenticato la password? Clicca qui
Musica: "Orbetello Jazz Festival" al via con un doppio appuntamento
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Musica: "Orbetello Jazz Festival" al via con un doppio appuntamento

Da domani la località toscana ospita una festa della musica, realizzata dall’Alexanderplatz di Roma con il Comune di Orbetello e il sostegno di Banfi.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 03 Settembre 2025
Grosseto - 03 set 2025 (Prima Pagina News)

Da domani la località toscana ospita una festa della musica, realizzata dall’Alexanderplatz di Roma con il Comune di Orbetello e il sostegno di Banfi.

Con un doppio appuntamento tutto da vivere domani prende il via l’ottava edizione di Orbetello Jazz Festival, la grande festa della musica live organizzata dallo storico Alexanderplatz Jazz Club di Roma in collaborazione con il Comune di Orbetello e con il sostegno di Banfi che, per quattro giorni, offrirà un calendario fitto di concerti alla scoperta delle più diverse sonorità. 

Il sipario sulla rassegna si alza alle ore 18.00 nella Piazza del Comune con Marco Guidolotti Trio feat. Ida LandsbergFelice Tazzini (ingresso libero).

Elegante e raffinata, la formazione proporrà un repertorio che attraversa alcuni dei momenti più suggestivi del jazz vocale del XX secolo, con brani firmati da autori del calibro di Cole Porter e George Gershwin. L’intesa timbrica tra la voce di Ida Landsberg e il sax di Marco Guidolotti, sorretta dal pianoforte versatile di Felice Tazzini, dà vita a un dialogo sonoro intimo e coinvolgente per un viaggio musicale che alterna momenti lirici a atmosfere swing, passando per sfumature latin. 

Alle ore 21.00 la musica si sposta alla Polveriera Guzman (ingresso 10 euro).

Sulla meravigliosa terrazza affacciata sulla laguna si esibiranno gli Alan Soul & gli Alanselzer, una strepitosa formazione guidata da Giulio “Alan Soul” Todrani, ex “Vorrei la pelle nera”, voce storica del soul italiano e padre della celebre cantante Giorgia.

La band proporrà le grandi hit di soul, R&B e rhythm & blues in uno show che si preannuncia travolgente e pieno di energia. Una festa di groove, anima e emozione che insieme a Giulio "Alan Soul" Todrani (voce) vede protagonisti Mirko Rinaldi (tromba), Ferruccio Corsi (sax), Alfredo Posillipo (trombone & voce), Claudio Trippa (chitarra), Muzio Marcellini (tastiere), Matteo Esposito (basso), Stefano Parenti (batteria). 

Il festival prosegue poi venerdì 5 settembre alle ore 18.00 nella Piazza del ComuneLa musica jazz di compositori come Wayne Shorter, Herbie Hancock, Thelonious Monk e Steve Swallow sarà il filo conduttore del concerto che vede protagonista il ButNot4Trane feat. Mirco Capecchi. La band formata da Aldo Milani (sax tenore e soprano), Raffaele Pallozzi (pianoforte), Franco Fabbrini (basso elettrico e acustico), Dario Rossi (batteria) con ospite d’eccezione Mirco Capecchi (contrabbasso), salirà sul palco per offrire al pubblico uno spettacolo trascinante e ricco di emozioni (ingresso libero).

Quindi, alle ore 21.00, la rassegna si sposta sulla terrazza della Polveriera Guzman (via Mura di Levante) per accogliere una star internazionale di prima grandezza: Rosalia De Souza, strepitosa interprete della bossa nova e della musica popolare brasiliana, dotata di una voce capace di unire dolcezza e potenza, sensualità e misticismo (ingresso 10 euro).

 

Sabato 6 settembre alle ore 18.00 la Piazza Principale ospita il Reunion trio, con Giovanni Benvenuti (sassofono tenore), Francesco Pierotti (contrabbasso) e Fabio D’Isanto (batteria). I tre musicisti proporranno un viaggio alla scoperta del loro nuovo lavoro discografico dal titolo “I Thought About You”, in cui rileggono alcuni standard della tradizione del jazz in un viaggio musicale pieno di personalità e carattere (ingresso libero).

Alle ore 21.00, il festival si sposta alla Polveriera Guzman, dove arriva l’energia trascinante di Toku. Intenso, raffinato ed elegante, il cantante e trombettista giapponese Toku, che vanta una carriera costellata di grandi collaborazioni con personaggi come Ron Carter, Kenny Baron, Chris Cheek, sale sul palco dell’Orbetello Jazz Festival con un vero parterre dei rois. Con lui suoneranno Giovanni Mirabassi (pianoforte) vincitore di ben 17 dischi d'oro, Gianluca Renzi (contrabbasso) e Enrico Morello (batteria). Ingresso 10 euro.

Dopo la performance di Toku la città lagunare sarà animata da un DJazz set - Live & Electronic con Gianluca Gentili che promette un clima di festa e divertimento. 

Ad una star internazionale della musica samba come Jim Porto e alle sue energiche sonorità brasiliane, è affidata la chiusura dell’Orbetello Jazz Festival. Domenica 7 settembre alle ore 18.00 nella Piazza del Comune, il pianista, compositore e cantante brasiliano sarà protagonista con il suo gruppo Bloco Do Gi Gin offrendo un viaggio fra samba, bossa nova e jazz e spaziando nei grandi classici brasiliani. Con lui sul palco una formazione eccezionale che vede Gianni di Crescenzo (tastiera), Mauro Salvatore (batteria), Fabrizio Cucco (basso), Francesco Damiani (sax), Gino Canini (tromba).

Ingresso 10 euro. 

La direzione artistica di Orbetello Jazz Festival è firmata da Eugenio Rubei (Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sound&Image).

Per informazioni e per la prenotazione dei biglietti, è possibile chiamare il numero +39 349 977 0309.


