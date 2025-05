Musica, Zucchero: l'album "Spirito DiVino" torna in edizione speciale a 30 anni dall'uscita

Sono passati trent'anni esatti da quel 27 maggio 1995, giorno in cui uscì "Spirito DiVino", uno degli album più celebri di Zucchero "Sugar" Fornaciari.

Da quel disco, che uscì tre anni dopo "Miserere" e vendette complessivamente oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo, di cui oltre 1.300.000 soltanto in Italia, cosa che gli permise di conquistare due Dischi di Diamante, vennero estratti singoli come "Per Colpa di Chi", "Così Celeste" e "Il Volo", diventati degli evergreen del panorama musicale nazionale e internazionale.

Ora, a trent'anni esatti, quel disco torna a rivivere: a partire dal 20 giugno, sarà disponibile in formato digitale e in varie versioni fisiche: in vinile crystal in doppio LP e in doppio CD in formato digipack con l’album originale e un secondo disco contenente le canzoni in versione inglese e spagnola. In più, l'album uscirà anche in uno speciale box deluxe a tiratura limitata (doppio LP, doppio CD, un vinile 7” con 2 remix inediti di “X Colpa Di Chi?”, un book fotografico esclusivo di 16 pagine in formato 30x30 cm e un set di sottobicchieri personalizzati).

Il preorder è attivo fin da oggi.

Il ritorno di "Spirito DiVino", peraltro, avverrà il giorno dopo l'inizio del tour "Overdose d'Amore", che porterà il bluesman emiliano ad esibirsi in alcuni tra i più grandi stadi italiani. Le date sono le seguenti: 19 giugno, Stadio del Conero di Ancona; 21 giugno, Stadio San Nicola di Bari; 23 e 24 giugno, Circo Massimo di Roma; 26 giugno, Stadio Olimpico Grande Torino di Torino; 28 giugno, Stadio Euganeo di Padova.

Dal 16 al 26 settembre, inoltre, Sugar tornerà ad esibirsi all'Arena di Verona, per una nuova serie di concerti (8), durante la quale festeggerà un altro traguardo importante: i suoi 70 anni.

A suonare insieme a lui, sul palco, ci sarà la sua superband, di cui fanno parte pilastri come Polo Jones (basso), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (corno, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (corno), Carlos Minoso (corno) e Oma Jali (backing vocals).