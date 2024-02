Notizie liete: Giulia Roberti si laurea in “Amministrazione, Finanza e Controllo” presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.

“A Giulia Roberti, da parte della Commissione di Laurea magistrale conferisco la Laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo con 110 unito alla Lode” queste le parole pronunciate dal Presidente della Commissione di Laurea, il Prof. Alessio Maria Braccini, nel conferire la votazione alla neo dottoressa Roberti dopo aver discusso la sua tesi in Asset Allocation dal titolo: “Dynamic Strategies in Private Markets: A Quantitative Examination of Leverage, Asset Allocation, and Volatility” presso l’Università degli Studi della Tuscia a Viterbo. A seguire uno scroscio di applausi da parte di tutti i presenti in sala.

Una decina a cingersi il capo con la corona di alloro, ma tra tutti lei è stata l’unica a discutere la tesi in inglese.

La Commissione di Laurea era composta dai seguenti Professori: il Presidente Alessio Maria Braccini, Luca Correani, Federico Crescenzi, Anna Maria D’Arcangelis, Patrizio Morganti, Chiara Oldani Fabrizio Rossi.

Tra i membri della Commissione di Laurea il Relatore per Giulia Roberti è stata il Prof. Anna Maria D’Arcangelis, referente per il corso di “Amministrazione, Finanza e Controllo” Del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa” dell’Università degli Studi della Tuscia.

Giulia Roberti si era già laureata in Banca e Finanza, per la Laurea triennale, discutendo la seguente tesi “Gestione attiva del portafoglio equity: investimento fattoriale attraverso gli ETF Smart Beta” con la stessa relatrice, il Prof. Anna Maria De Arcangelis.

A Giulia le congratulazioni della redazione di Prima Pagina News.