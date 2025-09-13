Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 15:39
Nuova edizione del corso gratuito di "Graphic Design and Production ADVANCED" accreditato Regione Lazio
a soli € 3,00
Nuova edizione del corso gratuito di "Graphic Design and Production ADVANCED" accreditato Regione Lazio

Al via a novembre 2025 il percorso formativo di 300 ore promosso da Daam Formazione: teoria, laboratorio e stage per diventare professionisti della grafica editoriale e pubblicitaria.

(Prima Pagina News)
Sabato 13 Settembre 2025
Roma - 13 set 2025

Al via a novembre 2025 il percorso formativo di 300 ore promosso da Daam Formazione: teoria, laboratorio e stage per diventare professionisti della grafica editoriale e pubblicitaria.

Il mondo della comunicazione visiva è in continua evoluzione e la formazione specializzata rappresenta la chiave per entrare da protagonisti nel settore. A novembre 2025 partirà una nuova edizione del corso gratuito di "Graphic Design and Production ADVANCED", un percorso formativo accreditato dalla Regione Lazio e promosso da Daam Formazione.

Con una durata complessiva di 300 ore, il programma è strutturato per garantire un apprendimento completo e professionalizzante:

  • 100 ore di teoria per costruire basi solide;

  • 150 ore di laboratorio per esercitazioni pratiche su software e progetti reali;

  • 50 ore di stage in azienda per applicare le competenze acquisite.

Durante il corso, i partecipanti avranno modo di approfondire argomenti fondamentali come grafica e arti minori, fotografia e cinema, oltre all’uso professionale dei principali software: Photoshop, Illustrator e InDesign. Particolare attenzione sarà dedicata anche all’Editorial Design, per fornire una preparazione avanzata in linea con le richieste del mercato creativo.

Il corso gratuito di "Graphic Design and Production ADVANCED" è un’occasione unica per chi desidera entrare o crescere nel settore della grafica editoriale e pubblicitaria, acquisendo competenze tecniche e creative spendibili subito nel mondo del lavoro.

Le iscrizioni a una formazione riconosciuta e di alto livello sono già aperte Daam S.R.L. 📧 daamsrls@gmail.com  06.86205630


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

