Aggiornato alle 13:46
Odio social: Facebook, in un anno 2 milioni di commenti negativi per Kirk
a soli € 3,00
Odio social: Facebook, in un anno 2 milioni di commenti negativi per Kirk

Cronaca di una morte annunciata sul web. Nelle interazioni degli account dell'attivista e influencer pro Trump si potevano prevedere i segnali di una progressiva radicalizzazione del dibattito politico online americano. Instant Mood di Arcadia.

(Prima Pagina News)
Martedì 16 Settembre 2025
Roma - 16 set 2025 (Prima Pagina News)

Cronaca di una morte annunciata sul web. Nelle interazioni degli account dell'attivista e influencer pro Trump si potevano prevedere i segnali di una progressiva radicalizzazione del dibattito politico online americano. Instant Mood di Arcadia.

La radicalizzazione dei commenti sui post di Charlie Kirk al centro di un Instant Mood di Arcadia, società di comunicazione italiana specializzata nell’analisi delle performance digitali degli account di politici e personaggi pubblici di tutto il mondo. “Nelle interazioni degli account di Charlie Kirk – spiega Domenico Giordano, spin doctor e data analyst di Arcadia - c’erano i segnali di una progressiva radicalizzazione del dibattito politico online statunitense, quanto quello che si sviluppava nelle comunità cognitive presidiate dal fondatore di Turning Point USA. L’ indizio che doveva accendere più di un campanello d’allarme è quello dell’aumento considerevole di commenti lasciati dai follower sotto ai post pubblicati da Kirk sull’account di Youtube e sulla pagina Facebook".

 

I dati comparati evidenziano nel confronto speculare, dal 9 settembre 2023 al 9 settembre 2024 con i dodici mesi successivi, "una palese crescita dei commenti ai post. Quelli su Facebook - sottolinea Giordano - sono così passati da 1.167.409 a 4.982.961, quindi sono aumentati di oltre 4 volte. In questa crescita c’è anche un incremento percentuale dei commenti negativi che sono invece passati dal 30,89% al 40,56%". Nell’ultimo anno i commenti negativi ai 3562 post Facebook di Kirk sono stati oltre 2 milioni e su Youtube circa 770 mila su un totale di 1121 video. Di contro, quelli positivi sono stati: più di un milione su Facebook e 430 mila su Youtube. Da rilevare che dal 9 settembre 2023 all’8 settembre 2024, invece, i post su Facebook di Kirk erano stati molti di più (4617) ed avevano incassato “solo” 360 mila commenti negativi. Su Youtube, nello stesso periodo, su 639 video i commenti negativi erano stati 595 mila. (Fonte arcadiacom.it).


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

