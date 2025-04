Onde Ribelli: quando l'Italia imparò a parlare libera

Erano gli inizi degli anni '70 quando una brezza nuova cominciò a increspare l’etere italiano. In un Paese ancora chiuso dal monopolio radiotelevisivo, le prime radio libere iniziarono a trasmettere voci, musica e idee senza censura. Non fu solo un fenomeno mediatico: fu una rivoluzione culturale, sociale e politica, destinata a cambiare per sempre l’identità collettiva degli italiani.

"Onde Ribelli – 50 anni di libertà in FM", il documentario scritto da Maurizio Pizzuto e Pino Nano e diretto da Pizzuto, porta lo spettatore nel cuore di questa trasformazione, attraverso immagini d’archivio, testimonianze esclusive e il racconto intenso di Luca Ward. L’appuntamento è per venerdì 2 maggio 2025 alle ore 16:15 su Rai3.

Prodotto da Studio Colosseo con Rai Documentari, il film non si limita a celebrare un anniversario: offre una riflessione su quanto quella stagione sia ancora viva nei modi, nei suoni e nello spirito del nostro presente.

Le radio libere nacquero come atto di disobbedienza creativa. Studenti, operai, artisti e intellettuali si organizzarono in tutta Italia per accendere nuove frequenze. In ogni soffitta o scantinato si costruivano emittenti improvvisate: bastava un microfono, un trasmettitore e tanta voglia di cambiare.

Il documentario ricostruisce questa epopea pionieristica, che culminò nella storica sentenza della Corte Costituzionale del 28 luglio 1976, che legalizzò le trasmissioni private a livello locale. Da quel momento, l’Italia non sarebbe più stata la stessa.

"Onde Ribelli" dà spazio a chi c'era davvero: Vasco Rossi racconta la nascita di Punto Radio nella sua Zocca; Red Ronnie rievoca la militanza culturale delle prime emittenti; Claudio Cecchetto, Linus, Tiberio Timperi, Anna Pettinelli e molti altri svelano il dietro le quinte di una stagione irripetibile, fatta di improvvisazione, coraggio e voglia di farsi sentire.

Attraverso materiali inediti e racconti dal vivo, il documentario ricorda come l’FM divenne il megafono di una generazione che chiedeva cambiamento. Una generazione che parlava, suonava, protestava e rideva, a pochi metri da casa nostra, sulle onde di una radio artigianale.

"Onde Ribelli" si spinge anche oltre il racconto nostalgico: in un’epoca dominata dagli algoritmi e dai grandi network globali, il documentario si chiede quale sia oggi il senso della parola "libertà" in comunicazione.

La radio, mezzo antico e modernissimo, continua a rappresentare uno spazio autentico di narrazione, ma quali sfide deve affrontare? Il rischio dell’omologazione culturale è concreto, e la lezione delle radio libere risuona più attuale che mai.

"Onde Ribelli – 50 anni di libertà in FM" è dunque non solo un omaggio al passato, ma un manifesto per il futuro della comunicazione libera e indipendente. Perché, come dimostra la storia, quando un microfono si accende, una nuova Italia può nascere.

5 cose da sapere sulle radio libere