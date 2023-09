Orsa Amarena, Rocco Turi “Sicuro Saviano che sia tutta colpa del centrodestra?”.

Con Roberto Saviano siamo alle solite. Lui parla, esprime opinioni, ma a mio parere trova enorme difficoltà a compiere analisi forbite. L’ultima sua “trovata” si riferisce all’uccisione dell’orsa Amarena, avvenuta a Sebastiano dei Marsi in Abruzzo, per la quale - giustamente - l’autore meriterebbe di essere sottoposto a processo.

Per Saviano sarebbe tutta colpa dell’istinto che si va formando in alcuni, per cui chi entra nella proprietà altrui debba essere soppresso per legittima difesa. Saviano politicizza l’episodio e attribuisce al centro destra l’istinto deviante che in questi anni, a suo parere, si starebbe formando nell’opinione pubblica. Sembrerebbe chiaro il riferimento alla Lega e a Salvini, anche se l’autore di Gomorra non fa citazione esplicita.

Magari fosse così facile… magari l’opinione di un politico modificasse così velocemente l’opinione e l’istinto del pubblico. Per fare ciò servono svolte epocali, che durano generazioni.

Se fosse così facile, anche l’opinione di un personaggio famoso che combatte la mafia come Roberto Saviano sarebbe efficace nel debellarla. Saviano non sarebbe un personaggio politico? Bene, si è mai visto un politico esprimersi contro la mafia col risultato di modificare il listino deviante e criminale radicato in gran parte dell’opinione pubblica?

Ecco perché anche le conclusioni sull’istinto “politico” ipotizzato da Saviano circa l’uccisione della povera orsa Amarena, a mio parere sembrano puro qualunquismo e dimostrano piuttosto una latente difficoltà a compiere analisi forbite.