Pacchetto Colombo, Alessandro De Viriglio riapre il grande dibattito sulla crisi del Sud

"Scatti d'ira contro il personale". #GiorgiaGabriele, ex fidanzata di #GianlucaVacchi, ha confermato la versione de… https://t.co/cm8zyGlONi

RT @QRepubblica: Stasera @FrancescoLollo1 con @NicolaPorro in prima serata su @rete4 #quartarepubblica https://t.co/tgvueFoFOp

3 ore fa

@FratellidItalia

RT @DSantanche: Siamo consapevoli che ci sono in Italia molte persone che vanno aiutate perché sono in seria difficoltà, ma non è il #reddi…